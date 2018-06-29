banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0604
EURO
5.3587
Kars'taki cinayet suçlusu Kıbrıs'ta yakalandı
KIBRIS'TA YAKALANDI
83 gram hintkeneviri soruşturması sürüyor
HİNTKENEVİRİ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Hırsız Marro 3 gün daha tutuklu kalacak
HIRSIZ MARRO 3 GÜN DAHA...
Uyuşturucuya 6 tutuklama
6 KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

Organik Kas Dokularıyla Robot Parmağı Üretildi!

Japon bilim adamları, organik kas dokularını kullanarak dokuma ve kavrama hassasiyeti olan robot parmağı geliştirdi.Japonya'nın Tokyo Üniversitesinden araştırmacılar, sıçanlardan alınan kas gözlerini (miyoblast), sentetik hidrojel tabakaları arasına yerleştirerek ürettikleri organik kas dokularını mekanik eklemlerle birleştirerek.

Organik Kas Dokularıyla Robot Parmağı Üretildi!

Japon bilim adamları, organik kas dokularını kullanarak dokuma ve kavrama hassasiyeti olan robot parmağı geliştirdi.Japonya'nın Tokyo Üniversitesinden araştırmacılar, sıçanlardan alınan kas gözlerini (miyoblast), sentetik hidrojel tabakaları arasına yerleştirerek ürettikleri organik kas dokularını mekanik eklemlerle birleştirerek.

29 Haziran 2018 Cuma 17:37
Organik Kas Dokularıyla Robot Parmağı Üretildi!

Japon bilim adamları, organik kas dokularını kullanarak dokuma ve kavrama hassasiyeti olan robot parmağı geliştirdi.

Japonya'nın Tokyo Üniversitesinden araştırmacılar, sıçanlardan alınan kas gözlerini (miyoblast), sentetik hidrojel tabakaları arasına yerleştirerek ürettikleri organik kas dokularını mekanik eklemlerle birleştirerek "biyo-hibrit" robot parmağı üretti.

Organik kas dokularının elektrik sinyalleri göndererek kasılıp gevşemesini sağlayan araştırmacılar, organik dokunun mekanik iskeletle uyumlu çalışmasını sağladı.

Bilim adamlarının buluşla ilgili yayınladıkları video görüntülerde robot parmağının plastik bir çerçeveyi kavradığı, çekip çıkardığı ve tekrar yerine koyduğu görülüyor.

Araştırmacılar bu basit hareket deneyinin daha gelişmiş biyo-hibrit robotlar yaratmak için iyi bir altyapı sağlayacağını belirtti.

Araştırmaya önderlik eden makine mühendisi SojiTakeuçi, "Eğer tüm bu kas dokularını tek bir cihaza entegre edebilirsek ellerin, kolların ve diğer beden kısımlarının çalışmasını taklit edebilen karmaşık kas grupları yaratabiliriz." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "ScienceRobotics" dergisinde yayımlandı.

 

banner288
Son Güncelleme: 29.06.2018 20:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'da yaklaşık 100 göçmeni taşıyan tekne battı
Libya'da yaklaşık 100 göçmeni taşıyan tekne battı
Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü belli oldu
Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü belli oldu
Shakira'nın İstanbul istekleri şok etti!
Shakira'nın İstanbul istekleri şok etti!
Merkel AB Zirvesini Değerlendirdi
Merkel AB Zirvesini Değerlendirdi
AB Liderler Zirvesi Sona Erdi!
AB Liderler Zirvesi Sona Erdi!
Esed Rejimi Dera'da İlerliyor...
Esed Rejimi Dera'da İlerliyor...
Kuşların En Zekisi Kargalar,,,
Kuşların En Zekisi Kargalar,,,
Polina Malinovskaya Dünya Kupası'nı salladı!
Polina Malinovskaya Dünya Kupası'nı salladı!
BM'den Dera'da felaket uyarısı
BM'den Dera'da felaket uyarısı
“İtalya artık yalnız değil“
“İtalya artık yalnız değil“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim