Öp beni büyük aşkım Gisele Bündchen

DÜNYANIN en çok kazanan modellerinden biri olan Brezilyalı süper model Gisele Bündchen (37) Kosta Rika’da objektiflere takıldı

DÜNYANIN en çok kazanan modellerinden biri olan Brezilyalı süper model Gisele Bündchen (37) Kosta Rika’da objektiflere takıldı. Siyah bikinisiyle sahilde boy gösteren iki çocuk annesi model, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Bündchen, eşi Tom Brady ile sahilde romantik anlar yaşadı. Çift, birbirlerini sık sık öpücüklere boğdu. 37 yaşındaki güzel, 40 yaşındaki kocası ve üç çocuğuyla son derece keyifli gözüküyordu.