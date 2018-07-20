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Öp beni büyük aşkım Gisele Bündchen

DÜNYANIN en çok kazanan modellerinden biri olan Brezilyalı süper model Gisele Bündchen (37) Kosta Rika’da objektiflere takıldı

Öp beni büyük aşkım Gisele Bündchen

DÜNYANIN en çok kazanan modellerinden biri olan Brezilyalı süper model Gisele Bündchen (37) Kosta Rika’da objektiflere takıldı

20 Temmuz 2018 Cuma 18:24
Öp beni büyük aşkım Gisele Bündchen

Öp beni büyük aşkım Gisele Bündchen

DÜNYANIN en çok kazanan modellerinden biri olan Brezilyalı süper model Gisele Bündchen (37) Kosta Rika’da objektiflere takıldı



 

DÜNYANIN en çok kazanan modellerinden biri olan Brezilyalı süper model Gisele Bündchen (37) Kosta Rika’da objektiflere takıldı. Siyah bikinisiyle sahilde boy gösteren iki çocuk annesi model, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Bündchen, eşi Tom Brady ile sahilde romantik anlar yaşadı. Çift, birbirlerini sık sık öpücüklere boğdu. 37 yaşındaki güzel, 40 yaşındaki kocası ve üç çocuğuyla son derece keyifli gözüküyordu.

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