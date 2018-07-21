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Onyekuru Galatasaray-Valencia maçında ilk golünü attı | Galatasaray: 1 - Valencia: 2 maç sonucu

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. maçını Valencia le oynadı. İşviçre 'de yapılan maçta Galatasaray Valencia'ya 2-1 mağlup olurken yeni transfer Henyr Onyekuru Galatasaray formasıyla ilk golünü bu karşılaşmada attı.

Onyekuru Galatasaray-Valencia maçında ilk golünü attı | Galatasaray: 1 - Valencia: 2 maç sonucu

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. maçını Valencia le oynadı. İşviçre 'de yapılan maçta Galatasaray Valencia'ya 2-1 mağlup olurken yeni transfer Henyr Onyekuru Galatasaray formasıyla ilk golünü bu karşılaşmada attı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 20:58
Onyekuru Galatasaray-Valencia maçında ilk golünü attı | Galatasaray: 1 - Valencia: 2 maç sonucu

Onyekuru Galatasaray-Valencia maçında ilk golünü attı | Galatasaray: 1 - Valencia: 2 maç sonucu

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. maçını Valencia le oynadı. İşviçre 'de yapılan maçta Galatasaray Valencia'ya 2-1 mağlup olurken yeni transfer Henyr Onyekuru Galatasaray formasıyla ilk golünü bu karşılaşmada attı. 61'de Selçuk İnan'ın yerine oyuna giren Onyekuru, 69'da ağları havalandırıp sarı-kırmızılı forma altında golle tanıştı. İlk yarıda Garry Rodrigues'in sakatlığı ise can sıktı!

İsviçrenin Zürih kentine giden Galatasaray daha önce FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti. PSV ile yapılan maçtan 3-1 yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, son hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Valencia ile karşılaştı.

İlk yarıda rakibine oyun üstünlüğü sağlayan ve birçok gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılılar 39'de Veza'nun golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride girdi.

Valencia, 52'de Toni Leto ile durumu 2-0'a getiriken 62'de Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru, sarı kırmızılı takımla ilk golünü Valencia'ya attı.

Galatasaray - Valencia hazırlık maçında sarı kırmızılı takımın yeni transferi Onyekuru ilk golünü attı. Müsabakanın 61. dakikasında Selçuk İnan'ın yerine oyuna giren Onyekuru, 69'da ise farkı 1'e indiren golü kaydetti.

Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru, İsviçre kampında Valencia ile oynanan hazırlık maçında ilk golünü attı. Galatasaray formasıyla ilk golünü Valencia'ya atan Onyekuru, golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Onyekuru attığı golle kalitesini gösterirken, teknik heyet veFatih Terim'i de memnun etti. Onyekuru golün ardından Valencia karşısında daha hırslı bir şekilde mücadele etti.



 

GALATASARAY-VALENCİA MAÇI 11'LERİ

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Selçuk, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis

VALENCİA: Jaume, Vezo, Diakhaby, Garay, Centelles, Medran, Racic, Soler, Gil, Jordi Escobar, Zaza

GALATASARAY: 1 - VALENCİA: 2 (MAÇ SONUCU)
GOL: 39' Vezo
GOL: 52' Toni Leto
GOL: 62' Henry Onyekuru

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