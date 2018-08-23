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''Onunla seks yaptım tuhaf bir duyguydu''

Hollywood’daki cinsel taciz skandalını ortaya çıkaran isimler arasında başı çeken İtalyan aktrist Asia Argento’nun (42) eski çocuk yıldız Jimmy Bennett (22) ile yatakta çekilen fotoğrafları basına sızdı.

''Onunla seks yaptım tuhaf bir duyguydu''

Hollywood’daki cinsel taciz skandalını ortaya çıkaran isimler arasında başı çeken İtalyan aktrist Asia Argento’nun (42) eski çocuk yıldız Jimmy Bennett (22) ile yatakta çekilen fotoğrafları basına sızdı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:00
''Onunla seks yaptım tuhaf bir duyguydu''

Hollywood’daki cinsel taciz skandalını ortaya çıkaran isimler arasında başı çeken İtalyan aktrist Asia Argento’nun (42) eski çocuk yıldız Jimmy Bennett (22) ile yatakta çekilen fotoğrafları basına sızdı.

Genç oyuncu Bennett, 2013’te henüz 17 yaşındayken Argento’nun cinsel saldırısına maruz kaldığını öne sürmüştü. İtalyan oyuncu ise “Bennett ile hiçbir zaman cinsel ilişkiye girmedim” diyerek bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak magazin sitesi TMZ’nin ele geçirdiği fotoğraf ve cep telefonu yazışmaları, Argento’nun söyledikleriyle çelişen bir manzara ortaya koydu.

Ünlü oyuncunun arkadaşına attığı bir mesajda, “Onunla seks yaptım, tuhaf bir duyguydu. Şantaj mektubu gelene kadar onun reşit olmadığını bilmiyordum” yazdığı görülüyor. Olayı ortaya çıkaran New York Times gazetesi, Argento’nun sus payı olarak Bennett’e 380 bin dolar ödediğini gösteren bir belgeye ulaşmıştı.

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