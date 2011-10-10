Önümüzdeki 3 gün yağmurlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını bildirdi.

Buna göre hava yarın parçalı çok bulutlu, zamanla sağanak yağmurlu, Çarşamba çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Perşembe parçalı çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu,

sabah saatleri yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak.

14 Ekim Cuma hava az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, Cumartesi parçalı çok bulutlu, Pazar ve Pazartesi ise parçalı çok bulutlu bir ara yağmurlu olacak.

Hava sıcaklığı azalacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 26 - 29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günlerinde güney ve batı, diğer günlerde batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yağış alan günlerde kuvvetli esecek.