Ontario'da 1 Günde 51 Milyon Dolarlık İçki Satıldı

Kanada nüfusunun yarıdan fazlasının yaşadığı Ontario eyaletinde, Christmas kutlamaları çerçevesinde 1 günde 51 milyon dolarlık içki satıldığı açıklandı.

Kısa adı LCBO olan Ontario Alkollü İçecekler Kontrol Kurulu Sözcüsü Chris Layton, yaptığı açıklamada, 24 Aralık Cumartesi gecesi ve 25 Aralık Pazar günü kutlanan Christmas Eve'den önceki cuma günü, eyalet genelinde toplam 51 milyon Kanada Doları (96,1 milyon TL) tutarında alkollü içki satıldığını söyledi.

Eyalet kanunları gereğince sadece eyalet genelindeki 622 LCBO mağazasında satılan alkollü içeceklerde, yılın aynı dönemine ilişkin istatistikler veren Chris Layton, ''Christmas'tan 1 gün önceki satışlarımız 2008'de 42 milyon, 2009'da 42,5 milyon ve 2010'da 48 milyon dolardı. Bu yıl, 3 milyon dolarlık artış ve toplam 51 milyon dolarlık satışla bir rekor yakaladık'' dedi.

Sözcü Layton, yılbaşı kutlamaları için satışların devam ettiğini ve buna ilişkin rakamların daha sonra açıklanacağını sözlerine ekledi.

Katolik Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğduğu gece olarak kabul edilen 24 Aralık gecesi Christmas Eve olarak kutlanırken, 25 Aralık da doğumun kutlandığı milat günü olarak kabul ediliyor. Gregoryen Takvimi'ne göre yapılan bu hesaplama, Ortodoks Hristiyan inancında olanlarca kabul edilmiyor ve Ortodoks Hristiyanlar Christmas'ı Jülyen Takvimi'ne göre 7 Ocak günü kutluyorlar.