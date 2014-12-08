Önce Tahrik Etti Ardından...

Kafesleri açık bulunan aslanlar ilk önce olayı anlamadı ancak polis olduğu belirlenen Justo adlı bu kişi bu kez de aslanları tahrik ederek onları kızdırmaya başladı.



Bu durum karşısında harekete geçen 3 aslan İspanyol polise saldırmaya başladı. Olayı büyük şaşkınlıkla izleyen hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler ise aslanlara taş atarak onları uzaklaştırmaya çalıştırdılar. Yetkililer ise acilen itfayiyeyi çağırarak aslanlara tazikli su sıkılmasını istedi.Yaklaşık yarım saat süren ölüm kalım savaşı sonucu 45 yaşındaki polis vucuduna aldığı ağır darbeler sonucu acilen hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme: 08.12.2014 16:03