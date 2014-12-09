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Önce Sevişti, Sonra Bıçakladı

Eski kocasını evine çağıran kadın, adamla seviştikten sonra ona bir sürprizi olduğunu söyledi. Adamın gözlerini bağladıktan sonra sırtından bıçakladı. Ardından intihar etmeye kalkan kadının her iki girişimi de başarısız sonuçlandı.

Önce Sevişti, Sonra Bıçakladı

Eski kocasını evine çağıran kadın, adamla seviştikten sonra ona bir sürprizi olduğunu söyledi. Adamın gözlerini bağladıktan sonra sırtından bıçakladı. Ardından intihar etmeye kalkan kadının her iki girişimi de başarısız sonuçlandı.

09 Aralık 2014 Salı 12:29
Önce Sevişti, Sonra Bıçakladı
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İngiliz bir kadın eski kocasıyla seviştikten sonra adamı bıçakladı. Andrea Santon isimli 53 yaşındaki kadın, adamı evine çağırdıktan sonra onunla cinsel ilişkiye girdi. Kadın seksten sonra adama bir sürprizi olduğunu söyledi ve gözlerini bağladı. Santon, mutfaktan aldığı bıçağı adamın sırtına sapladı.

Kadından yaralı bir şekilde kurtulmayı başaran adam polisi aradı ve kan kaybından dolayı evin önündeki yola düşüp bayıldı. sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı adamın sağlık durumu iyi.

Andrea Santon ise, bir diğer bıçakla intihar etmeye çalıştı. Girişiminde başarısız olan kadın, saldırıda ve intihar girişiminde kullandığı bıçaklar ile birlikte yakalandı.

Santon, tasarlayarak adam öldürmeye girişmekten 12 yıl hapis cezası aldı. 

Son Güncelleme: 09.12.2014 12:30
Anahtar Kelimeler:
Önce SeviştiSonra BıçakladıKıbrıs Manşet
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