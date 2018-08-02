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Önce bacakları sonra kolu ve burnu… Köpek sevdası bu hale getirdi!

ABD'de Greg Manteufel isimli bir adam, kedi ve köpeklerden insanlara geçen Capnocytophaga Canimorsus bakterisi nedeniyle ölümle pençeleşiyor.

Önce bacakları sonra kolu ve burnu… Köpek sevdası bu hale getirdi!

ABD'de Greg Manteufel isimli bir adam, kedi ve köpeklerden insanlara geçen Capnocytophaga Canimorsus bakterisi nedeniyle ölümle pençeleşiyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:40
Önce bacakları sonra kolu ve burnu… Köpek sevdası bu hale getirdi!

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Greg Manteufel’in başına gelenler sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz ay soğuk algınlığı belirtileriyle hastaneye başvuran Manteufel’e hiç beklemediği bir teşhis konuldu.

Kanında yüksek derecede enfeksiyona rastlanan Manteufel’in önce bacakları, sonra kolları ve burnu septik şok nedeniyle morarmaya başladı. Doktorlar 48 yaşındaki Manteufel’in hayatını kurtarabilmek için bacaklarını kesmek zorunda kaldı.

Manteufel'in bir köpeği bulunuyor.

Manteufel’in bir köpeği bulunuyor.

Manteufel’in elleri ve burnunu kurtarmak için tedaviye devam edilirken, talihsiz adamda enfeksiyona sebep olanın Capnocytophaga Canimorsus adlı bakteri olduğu anlaşıldı.

Söz konusu bakterinin kedi ve köpeklerin salyasından insanlara geçtiği belirtilirken, Manteufel’in de köpek sahibi olduğu öğrenildi.

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Adamın bu bakteriyi kendi köpeğinden mi yoksa başka bir hayvandan mı kaptığı henüz belli değil. Bakterinin bu tip bir komplikasyona yol açmasının nadir olduğu, ancak bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda riskin daha yüksek olduğu belirtildi.

Manteufel için bir yardım sitesinde bağış kampanyası da başlatıldı.

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