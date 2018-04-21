Önce arkadaş olup güvenini kazandı, bakın sonra ne yaptı…

ABD'de polis, eşini öldürdükten sonra kendisine benzeyen bir kadını öldüren ve kimliğini çalan Lois Riess'i tutukladı.

56 yaşındaki Riess, Teksas eyaletinin güneyindeki bir tatil köyünde yakalandı. Polis, Riess hakkında geniş çaplı bir insan avı başlatmıştı. Kadın, eşi David Riess’i öldürdüğü 23 Mart tarihinden bu yana polisten kaçıyordu. Ries’in Minnesota’daki evlerinde eşini öldürdükten sonra Florida’ya gittiği tahmin ediliyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre 59 yaşındaki Pamela Hutchinson ise Florida’da Fort Myers sahilinde 9 Nisan’da ölü bulunmuştu. Minnesota Tevkif Bürosu Riess’e karşı iddianamesinde, “Polis soruşturmacıları Pamela Hutchinson’un David Riess’in öldürüldüğü silahla öldürülmüş olabileceğine inanıyor. Cinayetin muhtemel sebebi kendisine benzediği için onun kimliğine bürünmesi” ifadelerine yer verdi.

Güvenlik güçleri Riess’i, Teksas’taki South Padre Adası tatil mekanında yakaladı. Meksika Körfezi’nde kıyısında yer alan otel Meksika sınırına yaklaşık 45 km mesafede. Riess’in Minnesota’da kumar sorunları olduğu ve çevresinde “Şansızlıklar serisi Lois” olarak bilindiği söylendi.

Riess’in kocasını öldürmeden önce iş yerinden 11 bin dolar çaldığı sanılıyor.