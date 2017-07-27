Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Temmuz 2017 Perşembe 15:59

On Binlerce Kişi Mescid-i Aksa'da

Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.

On Binlerce Kişi Mescid-i Aksa'da
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

FİLİSTİNLİ MÜSLÜMANLAR, İKİ HAFTANIN ARDINDAN MESCİD-İ AKSA'YA GİRMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYOR

Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.

İsrail'in geri adım atmasının ardından tekbirler ve özgürlük sloganlarıyla kutsal mabede giren Müslümanlar, 14 Temmuz'dan bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'ya girebilmenin sevincini yaşadı.

İki haftadır Aksa'nın kapılarında verdikleri özgürlük mücadelesinin neticesinde İsrail'e geri adım attıran Müslümanlar, Kudüs âlimlerinin çağrısı üzerine ikindi namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama detektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki detektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Filistinliler, detektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da Cemaate Müdahale Etti İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da Cemaate Müdahale...
Amazon'un Kurucusu Dünyanın En Zengin Kişisi Oldu Amazon'un Kurucusu Dünyanın En Zengin Kişisi Oldu
PAPAZA 3 KADIN TECAVÜZ ETTİ! PAPAZA 3 KADIN TECAVÜZ ETTİ!
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ayrılıkçı Lider Cheka Teslim Oldu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ayrılıkçı Lider...
İngiltere'de 71 MahkÛm Yanlışlıkla Serbest Bırakıldı İngiltere'de 71 MahkÛm Yanlışlıkla Serbest...
Hindistan'daki Sel Hindistan'daki Sel
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da Cemaate Müdahale...
İsrail polisi, Kudüs'te iki hafta aradan sonra açtığı Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve kapılarında Filistinlilere...

Haberi Oku