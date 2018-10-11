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Ölümünden 7 Ay Sonra Stephen Hawking\'in Son Makalesi Yayımlandı

Londra, 11 Ekim 18 :  Mart ayında 76 yaşında ölen İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking\'in

Ölümünden 7 Ay Sonra Stephen Hawking\'in Son Makalesi Yayımlandı

Londra, 11 Ekim 18 :  Mart ayında 76 yaşında ölen İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking\'in

11 Ekim 2018 Perşembe 15:08
Ölümünden 7 Ay Sonra Stephen Hawking\'in Son Makalesi Yayımlandı

Londra, 11 Ekim 18 :  Mart ayında 76 yaşında ölen İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking\'in "Kara deliğe düşen cisimlerin fiziksel bilgisine ne olur?" sorusuna yanıt aradığı "bilgi paradoksuyla" ilgili son bilimsel makalesi yayımlandı.

Stephen Hawking\'in ölümünden birkaç gün önce tamamladığı belirtilen makale, Cambridge ve Harvard Üniversitesi\'de birlikte çalıştığı bilim insanları tarafından düzenlenerek internete kondu.

Cambridge Üniversitesi\'nden teorik fizikçi Prof. Malcolm Perry, "Kara Delikte Bilgi Yitimi (Entropi) ve Yumuşak Saçlar" adlı makaleyle ilgili açıklamasında Hawking\'in 40 yıldan uzun bir süre "bilgi paradoksu" üzerinde üzerinde çalıştığını söyledi.

BİLGİ PARADOKSU

Bilgi paradoksunun kökeni Alman teorik fizikçi Albert Einstein\'ın 1915\'te yayımladığı genel görelilik kuramına dayanıyor.

Bu teori kütle çekimini, maddenin uzay-zaman bükülmesi etkisiyle açıklıyor ve bu sayede gezegenlerin Güneş etrafında dönebildikleri tezini temel alıyor.

Einstein, terorisinde kara deliklerle ilgili önemli öngörülerde de bulunuyor. Teoride kara deliğinin bütün özelliklerini belirleyen üç unsurdan; kütle, elektriksel yük ve açısal momentumdan söz ediliyor.

Hawking, Einstein\'den yaklaşık 60 yıl sonra kara deliklerin bir ısısının da olduğu tezini ortaya attı.

Prof Hawking\'in teorisine göre sıcak nesneler uzayda ısı kaybettiği için kara deliklerin sonunda buharlaşarak yok olması gerektiğine işaret ediyor. Ama bilim insanlarına göre bu, bir paradoks yaratıyor.  Zira kuantum dünyası kuralları, bilginin asla kaybolmadığını söylüyor ve "Bu durumda kara delik tarafından yutulan bir nesnenin içerdiği fiziksel bilgiye ne oluyor?" sorusu gündeme geliyor.

Perry, "Kara deliğe bir şey atarsanız, yok olur gibi görünüyor. Sonrasında kara delik de yok olunca bu bilgiyi nasıl geri alabilirsiniz?" diyor.

(BBC/FG)

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