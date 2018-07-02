Ölümcül Nipah virüsü salgını sona erdi

Hindistan'da ölümcül Nipah virüsü salgınının sona erdiği bildirildi.



Sağlık Bakanı Shailaja Teacher, Kerala eyaletinde ortaya çıkan ölümcül virüs Nipah'ın bölgeden tamamen temizlendiğini duyurdu.



Bölgede virüsün temizlenmesinde görev alan kişiler ödüllendirildi.



Geçen mayıs ayında Kerala'da ortaya çıkan salgında 17 kişi yaşamını yitirmiş, bin 407 kişi karantinaya alınmıştı.



Meyve yarasaları vasıtasıyla bulaşan virüs, bölge halkında meyve yeme korkusuna neden olmuş ve Hindistan'ın en çok meyve ithalatı yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden alımlar durdurulmuştu.



NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?



Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.



Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez görülen virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.



Nipah virüsüne en sık Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te rastlanıyor.



