Ölüm yolculuğu başladı!

Ekolog ve bitki bilimci Goodall’un ölümcül bir hastalığı yok ancak kendi kendine bakmakta zorlandığı için hayatına devam etmek istemediğini söylemişti. İnternet üzerinden başlatılan kampanyada Goodall’ın İsviçre’ye gidebilmesi için 15 bin dolar toplandı.

Bu parayla bilim insanına birinci sınıf bir uçak bileti alındı. Goodall’un hayatına son vermek istemesi, Avustralya’da ötanazinin yasal olmaması nedeniyle ülkede tartışmaları da beraberinde getirmişti.

David Goodall geçen ay doğum gününde verdiği bir röportajda, “Bu yaşa geldiğim için büyük üzüntü duyuyorum” demişti. Goodall, Avustralya merkezli ABC televizyonuna şunları söylemişti: “Mutlu değilim. Ölmek istiyorum. Üzücü olmak zorunda değil. Asıl üzücü olan, bunun engellenmek istenmesi.”

Goodall’ın İsviçre’de yakınları tarafından karşılanmadan önce, Fransa’daki ailesini ziyaret etmesi planlanıyor. Goodall’ın son günlerini veda mektuplarını yazarak ve torunları da dahil olmak üzere ailesiyle sohbet ederek geçireceği belirtiliyor.