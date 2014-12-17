Ölü Sayısı 145

TALİBAN TARAFINDAN BASILAN OKULA DÜZENLENEN OPERASYONUN ARDINDAN ASKERLERİN BİNA İÇERİSİNDEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

OKUL BİNASINDA KALAN BOMBA DÜZENEKLERİNİN İMHA EDİLMESİ NEDENİYLE PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver kendinde, Pakistan Talibanı tarafından dün baskına uğrayan okulda operasyonun ardından, askerlerin bina içerisindeki arama ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Peşaver'de, teröristler tarafından basılan ve 145 kişinin hayatını kaybettiği okul civarında askeri hareketlilik halen devam ediyor. Zaman zaman askeri araçların geldiği okul binalarından, askerlerin kalan bomba düzeneklerini imha etmesi nedeniyle şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Okulun etrafındaki yüksek binaların çatılarında askerler, ikinci bir saldırı ihtimaline karşı nöbet tutuyor.

PAKİSTAN YASTA

Bu arada Pakistan'ı yasa boğan terör saldırısında hayatını kaybedenler için ülkenin farklı kentlerinde anma törenleri yapıldı.

Başkent İslamabad, Rawalpindi, Karaçi ve diğer birçok şehirde saldırı nedeniyle dükkanlar açılmadı.

Çocuklarının cansız bedenlerini teslim alan aileler ise evlatlarını son yolculuklarına uğurladı.

TERÖR MAĞDURLARINA MADDİ YARDIM

Hayber Paktunhva eyaleti başbakanı Pervez Hattak, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına 5 bin, yaralananların yakınlarına ise 2 bin dolar yardım yapılacağını bildirdi.

Pakistan'ın Peşaver kentinden dün, ordu tarafından yönetilen, asker ve memur çocuklarının gittiği bir okula Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlenen baskında, çoğu okul öğrencisi 145 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.