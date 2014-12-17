Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Ölü Sayısı 145

Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver kendinde, Pakistan Talibanı tarafından dün baskına uğrayan okulda operasyonun ardından, askerlerin bina içerisindeki arama ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Ölü Sayısı 145

Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver kendinde, Pakistan Talibanı tarafından dün baskına uğrayan okulda operasyonun ardından, askerlerin bina içerisindeki arama ve temizlik çalışmaları sürüyor.

17 Aralık 2014 Çarşamba 09:42
Ölü Sayısı 145
banner238

TALİBAN TARAFINDAN BASILAN OKULA DÜZENLENEN OPERASYONUN ARDINDAN ASKERLERİN BİNA İÇERİSİNDEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

OKUL BİNASINDA KALAN BOMBA DÜZENEKLERİNİN İMHA EDİLMESİ NEDENİYLE PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver kendinde, Pakistan Talibanı tarafından dün baskına uğrayan okulda operasyonun ardından, askerlerin bina içerisindeki arama ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Peşaver'de, teröristler tarafından basılan ve 145 kişinin hayatını kaybettiği okul civarında askeri hareketlilik halen devam ediyor. Zaman zaman askeri araçların geldiği okul binalarından, askerlerin kalan bomba düzeneklerini imha etmesi nedeniyle şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Okulun etrafındaki yüksek binaların çatılarında askerler, ikinci bir saldırı ihtimaline karşı nöbet tutuyor.

PAKİSTAN YASTA

Bu arada Pakistan'ı yasa boğan terör saldırısında hayatını kaybedenler için ülkenin farklı kentlerinde anma törenleri yapıldı.

Başkent İslamabad, Rawalpindi, Karaçi ve diğer birçok şehirde saldırı nedeniyle dükkanlar açılmadı.

Çocuklarının cansız bedenlerini teslim alan aileler ise evlatlarını son yolculuklarına uğurladı.

TERÖR MAĞDURLARINA MADDİ YARDIM

Hayber Paktunhva eyaleti başbakanı Pervez Hattak, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına 5 bin, yaralananların yakınlarına ise 2 bin dolar yardım yapılacağını bildirdi.

Pakistan'ın Peşaver kentinden dün, ordu tarafından yönetilen, asker ve memur çocuklarının gittiği bir okula Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlenen baskında, çoğu okul öğrencisi 145 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim