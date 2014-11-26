Ölü Sayısı 130'A Yükseldi!

RAKKA'YA DÜZENLENEN HAVA SALDIRISINDA ÖLENLERİN SAYISI 130'A YÜKSELDİ

Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının terör örgütü IŞİD'in kontrolündeki Rakka kentine düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının 130'a yükseldiği bildirildi.

Kentteki devlet hastanesinde görevli ismini vermek istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava saldırısında hayatını kaybederek hastaneye getirilenlerin sayısının 130'a çıktığını, 50'den fazla yaralının ise tedavisine devam edildiğini belirtti.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) tarafından daha önce yapılan açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının IŞİD'in denetimindeki Rakka kentinin farklı bölgelerine düzenlediği 10 hava saldırısında ölü sayısının 87'ye çıktığı aktarılmıştı.

Ölenler arasında kadın ve çocukların da yer aldığı ifade edilen açıklamada, kente düzenlenen hava saldırılarında yaralanan 100'den fazla kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirilmişti.