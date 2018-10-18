Olof Palme\'nin Eşi Öldü

SUİKASTA KURBAN GİDEN ESKİ İSVEÇ BAŞBAKANI OLOF PALME\'NİN EŞİ LİSBET HAYATINI KAYBETTİ



Stockholm, 18 Ekim 18 : İsveç\'in başkenti Stockholm\'de 1986\'da bir suikast sonucu öldürülen eski Başbakan Olof Palme\'nin eşi Lisbet Palme yaşamını yitirdi.



Palme\'nin ailesi, uzun süredir devam eden sağlık sorunları neticesinde Palme\'nin 87 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.



İsveç\'te 1969-1976 ve 1982-1986 arasında başbakanlık yapan sosyal demokrat Olof Palme, 28 Şubat 1986\'da eşiyle sinemaya gittikten sonra sokakta vurularak öldürülmüştü.



Saldırıda Lisbet Palme de hafif yaralanmıştı.



(AA/RU/YIL)





