Olgun erkek daha mı makbul?

Hiç sizden yaşça büyük bir erkekle ilişkiniz oldu mu yoksa hep yaşıtlarınızı mı tercih ettiniz?

Bu deneyimi yaşayanların haberdar olduğu ve sizin hala bilmediğiniz neler var?

Seks. Yatakta kendinden emindir ve olması da gerekir çünkü ne yaptığını bilir… Zaten hala öğrenemediyse, ümitsizdir ve zamanınızı ona öğretmekle geçirmemeniz gerektiğini biliyorsunuz.

Bilmediklerini öğretir. Jenerasyon farkları, kültür söz konusu olduğunda son derece keyiflidir. Sizi önemli klasikler olan film ve müziklerle tanıştırabilir.

Son derece destekleyicidir. Kariyer sahibidir ve iş hayatında güvendedir, yani sizin tutkularınızı desteklemek için gayet uygun konumdadır. Ve verecek bir sürü işe yarar tavsiyesi olacaktır.

Olgundur. Birileri sizden önce gerekli düzenlemeleri uygulamıştır ve o da bunları çoktan kabullenmiştir; banyodaki temiz havlular gibi.

Geç kalmaz. Sosyal bir insan olabilir ama her gece yeni bir flört için kulüplerde avlanacak değildir, sizinle vakit geçirmeyi tercih eder.

Kendisini tanır. Kimse mükemmel değildir ve o şimdiye kadar kendi başlıca kusurlarını öğrenmiştir.

Siz güzel olansınız ve öyle kalacaksınız. Biraz sinsi bir düşünce ama ekstra seksi hissetmenin nesi yanlış olabilir?

Yalnız kalmak istemez. Erkeklerin yalnız kalmak istemediklerini anladıkları kulvara çoktan girmiştir ve bekar kalmak istemeyi sürdürseler de düzenli ve sürekli bir ilişki isterler.

Alman sistemine son. Fatura geldiğinde yaşanan anlık gerilim olmayacaktır; hesabı her zaman ödeyecektir çünkü para kazanıyordur, iyi para. Ve en ufak bir suçluluk duymanız gerekmez.

Hep olduğu gibi kalacak. Bazı erkekler belirli bir yaşta hayata karşı isteklerini ve heyecanlarını kaybeder. Sizinkinin etmediğini biliyorsunuz, yaşınıza uyum sağlaması bir yana tutkularınıza eşlik edebiliyor. Balkabağına dönmeyecek ve gerçekten her şey bu kadar yolunda ise dileriz istediğiniz sürece yanınızda kalacak.