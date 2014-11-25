Afrika'nın doğusunda yer alan ada ülkesi Madagaskar'da veba salgınında ölenlerin sayısı 47'ye çıktı.

Madagaskar Başbakanı ve Sağlık Bakanı Roger Kolo, ülkede 138 veba vakası tespit edildiğini, bunlardan 27'sinin muhtemel, 34'ünün şüpheli vaka olduğunu, 26 kişinin sonuçlarının beklendiğini ve 51 kişinin vebaya yakalandığının kesinleştiğini belirtti.

Ülkede her sene ekim-martta veba salgının ortaya çıktığını ve ortalama 300-600 vakadan 10-70'inin öldüğünü hatırlatan Kolo, bu seneki salgında ölenlerin sayısının fazla olduğuna dikkati çekti.

Kolo, sağlık yetkililerin salgının kontrol altına alınması için elinden geleni yaptığını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcisi Yvette Seignon da sağlık personeline destek için hafta sonu Madagaskar'a uzman gönderileceğini ifade etti.

DSÖ geçen hafta, hastalığın başkent Antananarivo'da "hızla yayılma" tehlikesi bulunduğunu ve Madagaskarlı yetkililerin salgının önüne geçmek için virüs taşıyan böcekleri öldürmek amacıyla çeşitli ilaçlar kullanabileceğini bildirmişti.

Salgının bilinen ilk vakasının ağustos ayı sonunda Antananarivo'ya 200 kilometre uzaklıktaki Tsiroanomandidy bölgesinde bir köyde ölen erkek hasta olduğu belirtilmişti.

DSÖ, geçen hafta Madagaskar'daki veba salgınında 40 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İnsanlarda genellikle kemirgenlerin taşıdığı pirelerin ısırmasıyla vebanın "hıyarcıklı" türü gelişiyor. Hıyarcıklı veba, erken teşhis edilirse antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.