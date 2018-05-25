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Ölen annelerinin bedenini mumyalayıp parmak iziyle maaşını aldılar

Şok!

Ölen annelerinin bedenini mumyalayıp parmak iziyle maaşını aldılar

Şok!

25 Mayıs 2018 Cuma 23:36
Ölen annelerinin bedenini mumyalayıp parmak iziyle maaşını aldılar

Hindistan'da beş erkek ve bir kadın, vefat eden annelerinin dul maaşından faydalanmak için kimyasal maddelerle bedenini mumyalayıp parmak izi ile parasını almaya devam etti.

Hindistan’da beş erkek ve bir kadın, 70 yaşında ölen annelerinin dul maaşından faydalanmak için ölü bedenini çeşitli kimyasal maddelerle kaplayarak çürümesine engel oldu. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre yaklaşık 10 yıl önce ölen kocasının ayda yaklaşık 234 dolarlık maaşı kendisine bağlanan dul kadının parmak izini kullanarak aylığını alan kardeşler, durumdan şüphelenen komşuların yaptığı şikayet üzerine yakalandı.

“KOMADA SANIYORDUK” DEDİLER

Dört aydır ölü olduğu anlaşılan dul kadın okuma yazma bilmemesi nedeniyle parmak izi karşılığında maaşını alıyordu. Polisin yaptığı incelemede, kadının başparmağında mürekkep izlerine rastlandı.

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Suçlamaları reddeden ve şu ana kadar annelerinin öldüğünü kimseye haber vermeyen kardeşler, kadının komaya girdiğini düşündüklerini söyleyerek kendilerini savundu.

MUMYALAMIŞLAR

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Varanasi kentinde yaşanan olay sonrası konuşan polis memuru, “Bedeni korumak için bir takım kimyasal maddelerle mumyaladıkları bulgusuna ulaştık. Yalanlarını ortaya çıkarmak için de doktor çağırdık” şekline konuştu.

Sözlerine devam eden polis şefi Prasad Singh soruşturma tamamlandıktan sonra kardeşlere sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılacağını ekledi.

Benzer bir olayda da ülkenin doğusundaki Kalküta kentinde bu yılbaşlarında ölen annesinin emekli maaşını almak isteyen bir erkeğin kadının bedenini üç yıl boyunca buzdolabında sakladığı ortaya çıkmıştı.

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