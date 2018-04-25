Öldürüp yaktılar, üzerinde mangal yaptılar!

İngiltere’de moda tasarımcısı, sevgilisi ile birlikte Fransız dadıyı öldürdü. Sonra da şenlik ateşinde yaktı. Kokuyu gidermek için de tavuk mangal yaptılar…

İngiltere bu davayı konuşuyor. Moda tasarımcısı, Fransız dadısını öldürmekle suçlanıyor.

Moda tasarımcısı Sabrina Kouder (35) ve erkek arkadaşı Ouissem Medouni (40) iddiaya göre Fransız dadıları Sophie Lionnet’i öldürdü.

Erkek arkadaşı Medouni, cinayetin ardından 21 yaşındaki genç kadının cansız bedenini Londra- Wimbledon’daki evlerinin bahçesinde yer alan şenlik ateşinde yaktı ardından da kokuyu bertaraf etmek için üzerinde tavuk pişirdi.

SEVGİLİSİ MODA TASARIMCISINI SUÇLADI

Dava esnasında Medouni jüriye, genç dadıyı ne kendi elleriyle öldürdüğünü ne de Kouider ile plan yaptığını söyledi.

Medouni ayrıca Sabrina Kouder ile ilişkilerinde dominant olanın Sabrina olduğunu, ruh halinin her saniye iyi ve kötü değiştiğini belirtterek; “Geçen senelerde her sabah yataktan çıktığında nedensiz yere çığlıklar atıyordu. Beni rüyasında başka bir kadınla birlikte gördüğünde de bu rüyayı gerçekmiş gibi düşünüp kafasında hikayeler yaratıyordu” dedi.