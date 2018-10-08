Öldürülen Ve Kaybolan Gazeteciler

AB BULGARİSTAN'DA ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ İÇİN YETKİLİLERİ UYARDI

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA SUUDİ GAZETECİ KAŞIKÇI'NIN KAYBOLMASINA İLİŞKİN SUÇLAMALARIN SON DERECE CİDDİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

BASIN KONSEYİ DE ÇAĞRI YAPTI: “SUUDİ ARABİSTAN YETKİLİLERİ ACİLEN TATMİN EDİCİ BİR AÇIKLAMA YAPMALI”

Avrupa Birliği (AB), Bulgaristan'da yolsuzlukları araştıran gazeteci Viktoria Marinova'nın Ruse kentinde öldürülmesine ilişkin, "Bulgar yetkililer en kısa sürede sorumluları yargılamalı." çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Viktoria Marinova'nın korkunç cinayetinden dolayı şaşkınlığa uğradım. Yine hakikat yanlısı ve yolsuzluğa karşı mücadele veren cesur bir gazeteci hayatını kaybetti. Bulgar yetkililer en kısa sürede sorumluları yargılamalı." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas da günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Marinova cinayetini büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "AB Komisyonu hızlı bir soruşturma bekliyor. Sorumluların adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bulgar gazeteci Viktoria Marinova, cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki Ruse kasabasında Tuna Nehri kenarında ölü bulunmuştu.

Polis, 30 yaşındaki gazeteci Marinova'nın tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünü duyurdu.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA SUUDİ GAZETECİ KAŞIKÇI'NIN KAYBOLMASINA İLİŞKİN SUÇLAMALARIN SON DERECE CİDDİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin suçlamaların son derece ciddi olduğunu açıkladı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Bunlar çok ciddi suçlamalar. Son haberlerin farkındayız. Suudi Arabistan hükümetiyle de gerçeklerin acilen ortaya çıkması için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BASIN KONSEYİ DE ÇAĞRI YAPTI: “SUUDİ ARABİSTAN YETKİLİLERİ ACİLEN TATMİN EDİCİ BİR AÇIKLAMA YAPMALI”

Bu arada, Basın Konseyi, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili Suudi Arabistan yetkililerinin acilen tatmin edici bir açıklama yapmasını beklediklerini bildirdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın geçen hafta salı günü İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı bilgisinin medyada yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu haberlerde gazetecinin öldürüldüğüne dair bilgilerin de paylaşıldığına vurgu yapılan açıklamada, Suudi Arabistan devletine ait politikaları eleştiren muhalif kimlikli bir gazetecinin kaybolmasının, korku ve endişeleri daha da artırdığına işaret edildi.

Açıklamada, hiçbir gelişmenin bir insanın yok edilmesine neden olamayacağı belirtilerek, "Üstelik bu olayın bizim ülkemizde yaşanmış olması da ayrı bir üzüntü kaynağıdır. Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında, Suudi Arabistan yetkililerince makul ve tatmin edici bir açıklama yapılmasını acilen bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan yönetiminin açıklamasına rağmen, Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra cesedinin binadan çıkartıldığına dair iddiaların olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bakımdan, Başkonsolosluk binalarına giriş-çıkışları gösteren görsel kayıtların eksiksiz olarak mevcut olup olmadığını soruyoruz.

Şüphesiz ki var olması gereken bu kayıtların bir bütün olarak Türk makamlarının incelemesine sunulmasından sonra gerçeğin kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Konuyu soruşturduklarını açıklayan Türk makamlarının da bu olayın aydınlatılması hususunda daha ısrarlı ve daha kararlı bir tavır sergileyeceklerine, olası siyasi-diplomatik uzlaşmalar sonucunda işin peşini bırakmayacaklarına inanıyoruz. Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti netliğe kavuşturulana kadar, konunun takipçisi olmayı sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz."