Öldürülen Türk Genç Davasında Karar

Nisan ayında ABD’ye İngilizce öğrenmek amacıyla giden 17 yaşındaki Diren Dede izinsiz olarak garajına girdiği Markus Hendrik Kaarma tarafından öldürülmüş, Kaarma ise kefaletle serbest bırakılmıştı. Missoula kentinde iki hafta önce başlayan mahkemenin son oturumundan sonra yapılan 13 saatlik toplantıda, Diren’i öldüren Markus Hendrik Kaarma’nın taammüden cinayet işlediği kanaatine varıldı.



Sekizi kadın dördü erkek olan mahkeme jürisi iki hafta içinde bütün delilleri ve şahitlerin ifadelerini titizlikle değerlendirdikten sonra bu sonuca vardıklarını belirterek Yargıç McLean, Markus Hendrik Kaarma’ı adam öldürmekten suçlu bulduğunu açıkladı.



En az 10 yıl hapis cezası alması beklenen Kaarma’nın hakkındaki nihai kararın 11 Şubat'ta kesinlik kazanacağını ifade edildi. Çok sayıda yerle ve yabancı medya mensubunun takip ettiği mahkemeye Diren’in arkadaşlarının yanı sıra Almanya'nın San Francisco Başkonsolosu da katıldı.



Oğullarının suçsuz olduğuna sevinen baba Celal ve anne Gülçin Diren, adaletin tecelli etmesinden dolayı sevinçli olduklarını belirterek, “Hiçbir karar oğlumuzu geri getiremeyeceğini biliyoruz. Fakat hem ölmesi hem de mahkemede suçlu bulunması bizi bir kaz daha yaralardı. İki hafta boyuncu büyük bir sıkıntı yaşadık. Oğlumuzun öldürülüş anını ve hayır hayır çığlıklarını unutamayacağız. Mahkemenin kararı bizi biraz olsun rahatlattı” açıklamalarını yaptılar.

Son Güncelleme: 18.12.2014 15:53