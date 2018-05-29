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Öldürülen Her Filistinli İçin Bir Çift Ayakkabı

Brüksel'de son 10 yılda hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen 4 bin 500 ayakkabının meydana dizildiği bir eylem yapıldı.

Öldürülen Her Filistinli İçin Bir Çift Ayakkabı

Brüksel'de son 10 yılda hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen 4 bin 500 ayakkabının meydana dizildiği bir eylem yapıldı.

29 Mayıs 2018 Salı 10:24
Öldürülen Her Filistinli İçin Bir Çift Ayakkabı

 Brüksel'de son 10 yılda hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen 4 bin 500 ayakkabının meydana dizildiği bir eylem yapıldı.

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Eylem, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının, İsrail ve Filistin arasındaki krizi ve Gazze'deki katliamı görüşmek için dün toplantı yaptığı Avrupa Birliği Konseyi binası önünde düzenlendi.

Euronews’ün haberine göre, görüşmeler devam ederken, ABD merkezli aktivist grup Avaaz üyeleri, bina önüne son 10 yılda hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen 4 bin 500 ayakkabı koydu. Ayakkabıların son bir hafta için çeşitli Avrupa ülkelerinde toplandığı belirtildi. 

"Filistinlilerin hayatı değerlidir" yazılı pankartların açıldığı eylemle AB devletlerine, “İsrail’in şiddet politikalarının sonucunda yaşamları tehdit altındaki Filistinlileri koruyun” çağrısı yapıldı.

Son Güncelleme: 29.05.2018 13:42
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