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Öldürülen Genç İçin Protesto!

ABD'nin Missiouri eyaletinde jürinin 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'ı öldüren..

Öldürülen Genç İçin Protesto!

ABD'nin Missiouri eyaletinde jürinin 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'ı öldüren..

26 Kasım 2014 Çarşamba 06:59
Öldürülen Genç İçin Protesto!
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ŞİDDET EYLEMLERİNE KATILAN 82 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ABD'nin Missiouri eyaletinde jürinin 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'ı öldüren polis memurunun yargılanmamasına yönelik kararı üzerine çıkan gösterilerin şiddet eylemlerine dönmesi nedeniyle Missouri Valisi Jay Nixon, bölgeye ek güvenlik gücü göndereceğini açıkladı.

Jürinin kararını açıklamasıyla başta Missouri'deki St. Louis kentinin Ferguson bölgesi olmak üzere başkent Washington, New York, Los Angeles, Philadelphia, Seattle ve Oakland'da düzenlenen gösteriler bazı yerlerde şiddet eylemlerine döndü.

Özellikle Ferguson'da onlarca binanın camının kırılıp ateşe verilmesi, bazı polis araçları ile bölge halkına ait araçların yakılması, silahlı eylemlerin görülmesi üzerine bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Missouri Valisi Nixon, Ferguson'da silahlı şiddet eylemlerine dönen gösteriler nedeniyle bölgeye ek Ulusal Muhafız Birliği askerleri göndereceğini duyurdu.

St. Louis Emniyet Müdürü Jon Belmar, olaylı gecenin sabahında yaptığı basın toplantısında, 10 bin polisin görev yaptığı Ferguson'daki olaylarda, 61 kişinin göz altına alındığını bildirdi. Belmar, ''Gerçekten ben orada barışçıl bir protesto görmedim. Bundan hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Daha sonra yapılan başka bir açıklamada ise gece boyu devam eden gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 82'yi bulduğu kaydedildi. Olaylarda onlarca bina ve aracı ateşe veren göstericilerin bir kısmının özellikle alkol ve gıda satan dükkanları yağmaladıkları görüldü.

St. Louis Savcısı, dokuz beyaz ve üç siyahi Amerikalıdan oluşan Soruşturma Kurulu'nun Brown'ı vuran polis memurunun yargılanmamasına yönelik kararını eldeki delilere dayanarak verdiğini açıklamıştı.

Bu arada, Brown ailesinin avukatı Benjamin Crump, ABD medyasına yaptığı açıklamada, adalet istediklerini belirterek, "Bu sistem her zaman polise, çocuklarımıza zarar vermeye ve öldürme izni veriyor. Bu dinamiği değiştirmek zorundayız" dedi.


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