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Öldürüldüğü söylenen Rus gazeteci basın açıklaması yaptı

Rus gazeteteci Arkadiy Babçenko’nun, Salı günü Ukrayna’daki evinde başından vurularak öldürüldüğü yönündeki haberin düzmece olduğu ortaya çıktı.

Öldürüldüğü söylenen Rus gazeteci basın açıklaması yaptı

Rus gazeteteci Arkadiy Babçenko’nun, Salı günü Ukrayna’daki evinde başından vurularak öldürüldüğü yönündeki haberin düzmece olduğu ortaya çıktı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:49
Öldürüldüğü söylenen Rus gazeteci basın açıklaması yaptı

Rus gazeteteci Arkadiy Babçenko’nun, Salı günü Ukrayna’daki evinde başından vurularak öldürüldüğü yönündeki haberin düzmece olduğu ortaya çıktı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından Kiev'de öldürüldüğü açıklanan Arkadiy Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Gritsak ile basın toplantısı düzenledi.  Kiev'de düzenlediği toplantısında gazeteci Babçenko'nun yaşadığını belirten Gritsak, olası bir gerçek suikastı engelemek için böyle bir kurgu yaptıklarını öne sürdü.  Ukraynalı yetkili, planlarının işe yaradığını ve suikast girişimine hazırlanan kişinin Kiev'de yakalandığını iddia etti. Gritsak, “Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından edinilen bilgilere göre, özellikle Rus özel servisleri Rus gazetecinin öldürülmesi emrini verdi.” ifadelerini kullandı.  Gritsak, yapılan bu özel operasyonla gazeteci Babçenko'nun gerçekten öldürülmesini engellediklerini bildirdi.

Daha sonra kameraların karşısına çıkan gazeteci Babçenko ise kendisinin suikasta uğrayacağına dair önceden Ukrayna istihbaratı tarafından uyarıldığını söyledi.  Babçenko, “Bir ay önce bana geldiler ve benim öldürülmem için talimat verildiğini anlattılar. Suikastı yapacak kişiye ödeme yapılmış.” dedi.

Ukrayna ve Babçenko’ya ise, uluslararası toplumdan tepki var.  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) temsilcisi Harlem Desir, Ukrayna'nın “yalan bilgi yaydığını" söyledi.  Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü genel sekreteri Christophe Deloire de "bir gazetecinin kurgu bir şekilde öldürülmesi için hiçbir haklı sebep olamaz" açıklamasını yaptı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise operasyon için “maskaralık” ifadesini kullandı ve "propoganda amacı" taşıdığını ileri sürdü.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından Rus vatandaşı gazeteci Arkadiy Babçenko'nun Kiev'deki evinde sırtından silahla vurularak öldürüldüğü bildirilmişti. 

Gazeteci Babçenko, 2017 yılında Rusya'yı terk etmiş ve Kiev'e yerleşmişti. Farklı gazete ve televizyonlarda çalışan Babçenko, Kiev'de Kırım Tatar televizyonu ATR'de kendi programını sunuyordu.


 

Son Güncelleme: 31.05.2018 11:06
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