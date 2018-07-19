Öldüren kıskançlık… 3 yaşındaki kızlarının gözü önünde…

İngiltere’nin Cheshire bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki Agnieszka Giza, sevgilisi Marek ve arkadaşlarıyla birlikte konsere gitmek üzere sözleşti. 3 yaşında bir kızları olan çift, Marek’in gruptakilerin konsere erkek erkeğe gitmek istediğini söylemesi üzerine tartışmaya başladı.

Giza’yı evde bırakan Marek, arkadaşlarıyla birlikte konsere gitti. Genç kadın gece boyunca Marek’e eve gelmesini söylerken, adamın şarjının bitmesi üzerine ikilinin irtibatı kesildi.

Marek geceyi arkadaşının evinde geçirirken, sabah aldığı bir telefonla uyandı. Sevgilisi Agnieszka’nın intihar ettiğini öğrenen Marek, hemen eve koştu. Genç kadının yüksek dozda alkol aldıktan sonra kendini astığı ve 3 yaşındaki kızlarının da gece boyunca annesinin yanında olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde tamirat için eve gelen ustanın ağlama seslerini duyması üzerine ortaya çıkan olay şok etkisi yarattı.

Polise ifade veren Marek, “Gece boyunca kavga ettik. Şarjım bittikten sonra iletişimiz kesildi. Onu aldattığımı, konserde başka bir kadınla olduğumu iddia ediyordu. Böyle bir şey yapacağını düşünmedim. O güçlü bir kadındı” dedi.