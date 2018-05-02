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Öldüren fantezi

Öldüren fantezi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:43
Öldüren fantezi

İngiltere'de bir kadın cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşını bıçaklamasıyla gündeme oturdu. Kadının sürekli şiddet içerikli videolar izlediği ve erkekleri kurban etme takıntısı olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’nin Wigton şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Zoe Adams, Kieran Bewick isimli sevgilisine onu yatağa bağlayarak cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi.

Sevgilisinin bu isteği reddetmesi üzerine palyaço kıyafeti giyen kadın, bu kez cinsel ilişki sırasında adamın suratına yastıkla bastırdı. Sevgilisine “güven bana sana zarar vermeyeceğim” diyen kadın, arkasına sakladığı bıçakla adama saldırdı.

18 yaşındaki Bewick’i beş kez bıçaklayan Adams, ardından bir şey olmamış gibi odadan çıktı. Olayın şokuyla sokağa fırlayan ve yardım isteyen Bewick hastaneye kaldırıldı.

Adams polis tarafından gözaltına alınırken, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan olayla ilgili görülen davada Bewick’in ifadesi ortaya çıktı.

Bewick, “Bana sürekli farklı fantezileri olduğundan bahsediyordu. Bir erkeği bağlayarak ilişkiye girmeyi ve onu kurban etme fantezisi olduğunu söylemişti. Benimle dalga geçtiğini düşündüm. Bu olay yaşandıktan sonra, onun sürekli şiddet içerikli görüntüler izlediğini hatırladım. Sabahları kalktığında ilk işi telefonu eline alıp bu tip rahatsız edici şeyler izlemek oluyordu” dedi.

Adams’ın yargılanmasına devam ediliyor.

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