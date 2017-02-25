Öldürdüğü Çocuğun Cesedini Yerken Yakalandı



Annesinin polisleri aramasıyla yakalanan yamyam, halk tarafından linç edilmek istendi.Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, boş bir evde çocuğun cesediyle birlikte bulunan Nazım Miyan'ın cesedi parçalara ayırdığı ifade edildi.Miyan'ın götürüldüğü polis merkezi önünde toplanan yüzlerce kişi yamyam katilin idam edilmesini talep etti.