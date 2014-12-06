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'Öldü' Diye Gömülen Bebek..

Öldü diye gömüldü,

'Öldü' Diye Gömülen Bebek..

Öldü diye gömüldü,

06 Aralık 2014 Cumartesi 13:11
'Öldü' Diye Gömülen Bebek..
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'Öldü' diye gömülen bebek, sağ olarak topraktan çıktı!
Öldü diye gömüldü, mezardan çıkarıldı ve her şeye rağmen minicik bedeniyle inatla nefes aldı. Çinli bebeğin hikayesi sadece Çin'e değil tüm dünya basınına konu oldu



İngiliz Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre, Dongdong isimli kentte Bir çiftlikte yaşayan ve 7 yaşında bir kız çocuğu daha olan genç kadın henüz 6 aylık hamileyken ağır sancı çekince eşini aradı. "Sanırım çocuğumuzu düşürüyorum, hemen eve gelmelisin" diyip telefonu kapatan genç kadını eşi daha sonra yerde kan içinde buldu.



SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜ DEDİ HASTANEDEKİ DOKTOR "BAKALIM"
Ambulanstaki sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü ve kontrol edilmesine gerk olmadığı söylendi. Bunun üzerine büyükanne bebeği bir ağacın altına gömdü. Hastanedeki doktor ise bebeği kontrol etmek gerektiğini söyleyince çılgına dönen anne, çocuğunun yaşıyor olabileceği ihtimali üzerine, hemen mezara koştu. Çocuğunu ağacın altından çıkaran genç kadın, bebeğinin nefes aldığını görünce hemen hastaneye götürdü.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Ancak ailenin ve küçük bebeğin dramı burada da bitmedi. Aile sağlık hizmetlerinin parasını ödeyemeyince bebek 3'üncü günden sonra küvözden çıkarılmak zorunda kaldı. He Young isimli baba, ailenin tek çalışan üyesi olunca ödemelerde zorlandıklarını söylediler. Olayın basına yansıması ise en azından bir süreliğine her şeyin yoluna girmesini sağladı. Aileye tüm dünyadan yardımlar yapılmaya başlandı ve küçük mucize ise sağlığına kavuştu.
 

Son Güncelleme: 06.12.2014 13:14
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Öldü Diye Gömülen BebekSağ Olarak Topraktan çıktı!
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