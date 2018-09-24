Okyanusta Sürüklenen Endonezyalı Balıkçı 49 Gün Sonra Kurtarıldı

Endonezya'da derme çatma salıyla okyanusta 49 gün sürüklenen bir balıkçı, Panama bandıralı bir gemi tarafından kurtarıldı.

Aldi Novel Adilang adlı balıkçı, balık avlamak için kullanılan ve 125 kilometre açığa demirlenen rompong adı verilen yüzen bir kulübede 6 aydır hiç karaya çıkmadan tek başına çalışıyordu. Adilang geceleri jeneratörle çalışan lambaları yakarak, balıkları kulübeye bağlı ağlara çekiyordu.

Kulübenin sahibi haftada bir gelip, balıkları topluyor ve Adilang'a yiyecek, su ve yakıt getiriyordu.

Ancak Adilang'ın Manado açıklarındaki kulübesinin halatları 14 Temmuz'da fırtınada koptu. 16 yaşından beri bu işi yapan Adilang okyanusta sürüklenmeye başladı.

BALIK AVLADI, DENİZ SUYU İÇTİ

Birkaç günlük erzağı kalan Adilang'ın bu süre içinde yakaladığı balıkları, kulübeden söktüğü tahtaları yakıp pişirerek ve kıyafetleriyle süzdüğü deniz suyunu içerek hayatta kaldığı bildiriliyor.