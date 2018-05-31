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Okullarda telefon yasağı…

Okullarda telefon yasağı…

31 Mayıs 2018 Perşembe 15:17
Okullarda telefon yasağı…

FRANSA PARLAMENTOSU ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEYE KADAR OKULA CEP TELEFONU SOKMASINI YASAKLAYAN DÜZENLEMEYİ KABUL ETTİ

Fransa Parlamentosu,çocukların üniversiteye kadar okula cep telefonu sokmasını yasaklayan düzenlemeyi kabul etti.

Yasak kararı telefon bağımlığını azaltmak, derse odaklanmak ve öğrencilerin birbirleriyle temasını sağlamak amacıyla alındı.

CNN Türk’ün haberine göre, Fransız Parlamentosu ilk, orta ve liselerde cep telefonu kullanımının yasaklanmasını içeren yeni bir düzenlemeyi kabul etti.

Bağımlılığı azaltmak, derse odaklanmak ve öğrencilerin birbirleriyle temasını artırmayı hedefleyen uygulama ülke genelindeki tüm okullarda gelecek yıl başlayacak.

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Ancak bazı aileler uygulamaya destek verirken bazıları ise çocuklarıyla acil durumlarda bağlantılarının kopacağını, yasak nedeniyle öğrencilerin okula karşı ilgilerinin de azalabileceğini belirtiyor.

Yasaya Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron da destek vermişti.

Fransa’da, 12 ila 17 yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde 93’ü cep telefonuna sahip. Okulların büyük bölümü 2016 yılından beri öğrencilerin okul binalarına cep telefonu ile girişine izin vermiyor.

 

Son Güncelleme: 31.05.2018 19:02
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