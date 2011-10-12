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Okulda Namus İçin 1 Metre Ayrılık!

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararında erkek ve kız öğrenciler arasındaki mesafe 1m'den az olmamalı...

Okulda Namus İçin 1 Metre Ayrılık!

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararında erkek ve kız öğrenciler arasındaki mesafe 1m'den az olmamalı...

12 Ekim 2011 Çarşamba 13:57
Okulda Namus İçin 1 Metre Ayrılık!
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararında erkek ve kız öğrenciler arasındaki yakınlaşma için 'Cinsel istismar vb. durumlarla karşılaşılmaması için mesafe 1 metreden az olmayacaktır' ifadesine yer veriliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, Antalya Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kız ve erkek öğrenciler arasındaki yakınlaşma mesafesinin 1 metreden az olmamasını istedi. Benzer bir olay Mersin’deki bir lisede yaşanmış, kız ve erkek öğrencilerin birbirlerine 45 santimden fazla yaklaşmaları ve yan yana oturmaları yasaklanmıştı.

Antalya Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kız ve erkek öğrencilerin, herhangi bir nedenle konuşmak veya ders arasında sohbet etmek için bir araya geldiğinde, yönetimin belirlemiş olduğu ‘1 metre’ sınırına dikkat etmesini istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne göre bu mesafenin altındaki yakınlaşmalar “cinsel istismar” nedeni sayılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya başkanlığında gerçekleştirilen ‘2011-2012 Sene Başı Değerler Toplantısı’nda alınan kararlar, lise öğretmenlerine tebliğ edildi. Okul Müdürünün imzasını taşıyan ve toplam 18 maddelik talimatın yer aldığı yazıda da en ilginç olanı ise kız ve erkek öğrenciler arasında yakınlaşma mesafesine sınırlama getiren 5. madde. Bu maddede “Cinsel istismar vb. durumlarla karşılaşılmaması için mesafe 1 metreden az olmayacaktır” ifadesine yer veriliyor.

Antalya’da yaşanan bu olay birçok kesimden tepki alırken benzer bir olay daha önce Mersin’de de yaşanmıştı.

Mersin’deki bir lisede yatılı bölümde kalan kız ve erkek öğrencilerin aynı ortamda bulunmaması için etüt derslerinin kaldırıldığı, Eylül 2010’da okul müdürlüğüne İbrahim Tol’un atanmasından sonra “kızlarla erkeklerin birlikte gezmemesi, yan yana oturmaması, şakalaşmaması” konusunda uyarıldıkları iddialarına yer verilmişti.

Son Güncelleme: 12.10.2011 13:57
Anahtar Kelimeler:
AntalyaErkekEğitimMilliKızMEBBaklanlığıöğrenciMesafe
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