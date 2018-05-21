Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102869
ALTIN
188.003
DOLAR
4.5500
STERLİN
6.0947
EURO
5.3418
Maliye Bakanı Denktaş hastaneden taburcu oldu
DENKTAŞ TABURCU OLDU
Şüpheli hareketleri ele verdi
ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ
Lokmacı Kara Kapısı’nda tutuklandı
23 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner256

Okula geç kalan öğrenciler, çarmıha gerilip kırbaçlandı

Nijerya'da okula geç kalan öğrencileri yol kenarında çarmıha gerip kırbaçlayan ve aralarında okul sahibinin de bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.

Okula geç kalan öğrenciler, çarmıha gerilip kırbaçlandı

Nijerya'da okula geç kalan öğrencileri yol kenarında çarmıha gerip kırbaçlayan ve aralarında okul sahibinin de bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:44
Okula geç kalan öğrenciler, çarmıha gerilip kırbaçlandı

Nijerya’da okula geç kalan öğrencileri yol kenarında çarmıha gerip  kırbaçladıkları iddia edilen üç kişi gözaltına alındı. BBC Türkçe’nin haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Ogun eyaletinde yaşanan olayda, bir polis  yaşananları görmesinin ardından, olaya müdahale etti.

“BARBARCA”

Olaya dair fotoğraflarda, biri kız, diğeri erkek en az iki öğrenci  yeşil bir iple bir çarmıha gerilmiş halde görülüyor. Bir Polis  Sözcüsü olayı “barbarca” diye nitelerken, öğrencilerin okula geç  kaldıkları için cezalandırıldıkları belirtildi.

OKUL SAHİBİ SERBEST BIRAKMAYI REDDETMİŞ

banner277
Adı Livinus olarak açıklanan polis memurunun önce çocukların serbest  bırakılmasını istediği, okulun sahibinin reddetmesiyle de duruma  müdahale ettiği belirtildi.

Polis memuru “Çocukları çözmeye çalıştığımda şüpheliler bana  saldırdı. Kelepçe almak için aracıma gittiğimde, yanımdaki bir  arkadaşıma kamçıyla saldırdılar.” dedi. Şüpheliler takviye polislerin gelmesiyle gözaltına alındı.

MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

Ogun Eyaleti Polis Sözcüsü Abimbola Oyeyemi BBC’ye yaptığı açıklamada, okulun müdürü, sahibi ve bir öğretmenin gözaltına alındığını ve suçlama yöneltileceğini belirtti.

Oyeyemi ayrıca “Yaşanan bir disiplin verme faaliyeti değil, barbarca bir şey, kabul edilemez ve hoşgörülmeyecek” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Everest'e Tırmanan 2 Dağcı Öldü"
"Everest'e Tırmanan 2 Dağcı Öldü"
İngiliz hükümetine, Rus kaynaklı kara paraya göz yumma suçlaması
İngiliz hükümetine, Rus kaynaklı kara paraya göz yumma suçlaması
Katalonya'da çözümsüzlük devam ediyor
Katalonya'da çözümsüzlük devam ediyor
“Ship To Gaza“ tekneleri Kopenhag'da
“Ship To Gaza“ tekneleri Kopenhag'da
Liberman'dan Filistin asıllı Milletvekiline hapis tehdidi
Liberman'dan Filistin asıllı Milletvekiline hapis tehdidi
Venezuela'daki seçimleri devlet başkanı Maduro kazandı
Venezuela'daki seçimleri devlet başkanı Maduro kazandı
İran'da zehirli mantar 8 kişiyi öldürdü!
İran'da zehirli mantar 8 kişiyi öldürdü!
Türkiye Düşmanları Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris'i Dövdü!
Türkiye Düşmanları Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris'i Dövdü!
Trump, Eşi Melania Trump'ın İsmini Doğru Yazamadı!
Trump, Eşi Melania Trump'ın İsmini Doğru Yazamadı!
Çin'den Tepki Çeken Hamle!
Çin'den Tepki Çeken Hamle!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim