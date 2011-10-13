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Okubüs

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Halk Eğitim Merkezi'nin ortak çalışmasıyla sınıf şeklinde hazırlanan..

Okubüs

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Halk Eğitim Merkezi'nin ortak çalışmasıyla sınıf şeklinde hazırlanan..

13 Ekim 2011 Perşembe 12:17
Okubüs
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Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Halk Eğitim Merkezi'nin ortak çalışmasıyla sınıf şeklinde hazırlanan ve “okubüs” adı verilen belediye otobüsünde, 62 ev hanımı okuma yazma öğrendi, 30 ev hanımı da kursa devam ediyor.

Karatay Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Osman Öz, Karatay Halk Eğitimi merkezi olarak 2010-2011 döneminde 813 kurs açıldığını söyledi. Konya'da okuma yazma bilmeyen ev hanımlarına yönelik “okubüs” adıyla yeni bir proje geliştirdiklerini anımsatan Öz, okul haline getirdikleri belediye otobüsüyle 6 ay önce okuma yazma bilmeyen ev hanımlarına kurs vermeye başladıklarını belirtti.

İŞTE OKUBÜS

Belediye tarafından şoförü tahsis edilen ve yakıtı karşılanan 10 kişilik otobüste 1 kadın öğretmen bulunduğunu bildiren Öz, “Birçok ev kadını maddi imkansızlıklar ya da sağlık problemleri nedeniyle gidemediği okula 'okubüs'le kavuşmuş oldu” dedi. İlçeye bağlı köylerdeki bir çok kadının, merkeze uzak olmaları nedeniyle belediyeler tarafından açılan okuma yazma kurslarına katılamadığını vurgulayan Öz, gezici kurs sayesinde birçok kadının yaşadığı mahallede eğitim alma imkanına kavuştuğunu belirtti.

Yaz tatili döneminde faaliyet göstermeyen “okubüs”te şu ana kadar 62 ev hanımının okuma yazma öğrenerek sertifikalarını aldığını belirten Öz, şunları kaydetti: “Hali hazırda Başak Mahallesi'nde faaliyetlerine devam eden “okubüs”te şu anda 30 vatandaşımıza hizmet verilmektedir. Okuma yazma eğitimleri 120 saat üzerinden olup, haftada 15 saat ders gösterilmektedir. Nisan ayında başlayan geçen yılki faaliyetlerimiz 19 Mayıs itibariyle sonuçlanmıştır.

Kırsal yörelerde hizmet veren “okubüs” vatandaşlarımızın yazın bağ bahçe işleriyle meşgul olmalarından dolayı yaz döneminde hizmet verememiştir.” -Defter, kalem Halk Eğitim Merkezi'nden- Yaşları 18 ile 60 arasında değişen kursiyerlerin tüm ders araç ve gereçlerinin Halk Eğitim Merkezi tarafından karşılandığını vurgulayan Öz, “Kursiyerlerimizin defterinden kalemine, silgisinden kitabına kadar her türlü ders araç ve gerecini Halk Eğitimi Merkezi olarak biz karşılıyoruz.

Kursiyerlere sadece “okubüs”e gelerek okuma yazmayı öğrenmek kalıyor” diye konuştu. Projenin 2 yıl süreli hazırlandığını açıklayan Öz, talep olması halinde projenin devam edeceğini, amaçlarının ilçe genelinde bir tane bile okumaz yazmaz bırakmamak olduğunu dile getirdi.

Son Güncelleme: 13.10.2011 12:17
Anahtar Kelimeler:
OkulEğitimHalkKonyaOtobüs
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