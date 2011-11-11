Oğuz Veli Ortaokulu Atatürk'ü Anma Gecesi Düzenledi

Oğuz Veli Ortaokulu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 73’üncü ölüm yıldönümü çerçevesinde anma gecesi düzenledi.

Okulun, Avrupa Birliği’nin katkılarıyla hizmete giren çok amaçlı kültür salonunun açılışıyla başlayan gecede, Ulu Önder Atatürk anısına saygı duruşu yapıldı, okul korosu eşliğinde İstiklal Marşı ve marşlar okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların da yapıldığı gecede, öğrenciler Atatürk oratoryosu sahneledi, ‘Sarı Zeybek’ eşliğinde dans gösterisiyle Atatürk’ün hayatını yansıtan slayt gösterisi sundu.

Gecede günün anlam ve önemini belirten konuşmaları, Okul Müdürü Rauf Ataöv ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Pınar Şarap gerçekleştirdi.

Geceye, Girne Kaymakamı Gürkan Kara, KTBK’yı temsilen Lojistik Destek Grup Komutanı Bakım Kıdemli Albay Ünsal Döker, GKK’yı temsilen Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Halil Gaziler, Girne Belediye Başkanı Sümer Aygın, KTMD Girne Şube Başkanı Metin Fahrioğlu, bazı bölge okullarının müdürleriyle, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

ATAÖV

Oğuz Veli Ortaokulu Müdür Rauf Ataöv, gecede yaptığı konuşmada, Büyük Önder Atatürk’ü ölümünün 73’üncü yıldönümünde bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle andıklarını kaydetti.

Tüm hayatını milletine adayan, eşine az rastlanan başarılara imza atan Atatürk’ün sadece vatanı kurtarmakla kalmadığını ifade eden Ataöv, onun Türk Milleti’nin ruhunda devrim yaparak, sönmez bir azim ve iradeyle hayat ateşi yaktığını vurguladı.

Onun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Milleti’ni dünyada saygın konuma ulaştıran büyük bir rehber olduğunu da belirten Müdür Ataöv, emaneti olan Cumhuriyet’e her yönüyle sahip çıkacaklarını söyledi.

ŞARAP

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Pınar Şarap ise, Ulu Önder’i anma için düzenledikleri geceyi onun mirasına olan minnettarlığı ifade etmek için gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Atatürk ilkeleri ve Atatürkçülük; Türk milletinin ihtiyaçlarından doğan, gerçekçi, milli ve yenileşmeye açık, çağdaş bir sistem kurmayı amaçlar. Atatürk demek; çağdaşlık demektir. O, 73 yıl önce bugün bize kurduğu, bizim de yükseltmek zorunda olduğumuz pırıl pırıl Cumhuriyet ve ilkelerini bırakarak sonsuzluğa göçtü” diyen Pınar Şarap, yeni yetişen neslin Atatürk’ün çizdiği yolda yürüdüğü sürece ona en büyük hediyeyi vermiş olacaklarını kaydetti.