Öğretmenler Velilerle Birlikte Eylem Yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Alasya ve Mehmetçik ilkokullarındaki öğretmen eksikliklerini protesto amacıyla bu okulların öğrenci, öğretmen ve velileriyle birlikte Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eylemde “Müzik Ruhun Gıdası, Biz Gıdasız Kaldık”, “Ben Buradayım, Öğretmenim Nerede”, “KEMAL Amca DÜRÜST Ol, Öğretmenimizi Bize Geri Ver”, “Eşit Eğitim Hakkımız Engellenemez”, “Köyde Yaşıyoruz Diye Eğitim Hakkımız Yok Mu” yazılı pankartlar taşındı.

KTOEÖS’TEN “KUKLALI” TEPKİ...

KTOEÖS’ün “Ey Bu Ülkeyi Yönetemeyenler... Kültürüme, İnancıma ve Kimliğime Dokunma” pankartını açtığı eylemde, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst’ün kuklası ilgi odağı oldu.

TÜRKMAYA

Eylemde Alasya İlkokulu velileri adına konuşan Öznur Türkmaya, “çocuklarını alıp eksik öğretmenleri talep etmek için eğitim işlerinin döndüğü yere getirmek istediklerini, fakat gördüklerinin sıkı sıkı kapanmış kapı ve pencereler ile kapıda bekleyen polisler olduğunu” ifade etti.

HÜRYOL

Mehmetçik İlkokulu Okul Aile Birliği Asbaşkanı Hasan Hüryol da, eksikliği bulunan müzik öğretmeni için imza kampanyası başlatılarak toplanan imzaların Eğitim Bakanlığına yollanmasına rağmen sorunun devam ettiğini kaydetti.

Hüryol, Eğitim bakanı Dürüst’ün seslerini duyana ve öğretmen sorunu çözülene kadar eylemlerin devam edeceğini de kaydetti.

VAROĞLU

KTÖS Başkanı Güven Varoğlu ise, çocukların ve öğretmenlerinin yeri okul olması gerekirken eylemde olduğuna işaret ederek, Eğitim Bakanlığının artık sadece “bina” olarak var olduğunu, bakanlık yetkililerinin de “kış uykusunda” olduklarını ileri sürdü.

Okulların açılmasından itibaren 3 ay geçmesine rağmen öğretmen, altyapı kitap ve araç-gereç eksiklikleri bulunduğunu söyleyen Varoğlu, bunun bir öğretmen ve veli olarak kendisini de üzdüğünü, “müzik ve beden eğitimi önemsizdir” şeklindeki söylemlerin de kabul edilemeyeceğini, bakanın da bir müzik öğretmeni olduğunu ifade etti.

3 aydan beridir Mehmetçik’te müzik, Alasya İlkokulu’nda da beden eğitimi öğretmeni eksikliği bulunduğunu dile getiren Varoğlu, “Kınamadan daha ileri bir kelime varsa onunla eleştiriyorum. Allaha aşkına o koltukları bıraksınlar” şeklinde konuştu.

Bir okulda ilahiyat bölümü açıldığını belirterek, KKTC’nin tarikat merkezi haline geldiğini de iddia eden Varoğlu, 77 kadro alınarak öğretmen kadrosu açığının kapatılmasına rağmen Maliye Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı arasındaki “tasarruf yapılması” sürtüşmesinden bu öğretmenlerin göreve başlayamadığını kaydetti.

“Kararlı ve dik duruşlarından dolayı” aileleri kutlayan Varoğlu, “Ne kadar saklarsa saklasınlar biz bu öğretmenleri alacağız. Buna bakan da dahil kimse dayanamaz, ya çözecek ya koltuğu bırakacak” diye konuştu.

GÖKÇEBEL

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel de, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı’nın okulları terk ederek seçim hazırlıklarına başladığını, bazı okullara çifte hademe alarak “sekreter” yerleştirdiğini savundu.

Bakan Dürüst’ün artık sadece “Nasıl bir daha milletvekili seçilirimi” düşündüğünü ve “bir kukladan öteye gidemediğini” savunan Gökçebel, “aldığı talimatla bazı öğretmenlerin atanmalarına daha çok öncelik verdiğini, alacağı oy karşılığı insanların duygularıyla oynadığını” da iddialarına ekledi.

Gökçebel, “Eğitim Bakanlığı’nın ortadan kaybolduğunu, karşılarında zaman zaman Müftü’yü zaman zaman da polisi bulduklarını” belirterek, eylemlerle Bakanlığa görevini hatırlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Gökçebel, taleplerinin peşini bırakmayacaklarını, öğrencilerin yürekli duruşu ve ailelerin de desteğiyle eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Eylem çerçevesinde okul aile birliği temsilcileri, öğretmen eksikliğinin giderilmesine ilişkin taleplerini içeren yazıyı bakanlığa teslim etti.