Cumhuriyet Meclisi, öğretmen kadrolarında 242 artış öngören “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliğiyle kabul etti. Maddeleri kabul edilen tasarının geneli, ivediliği olmadığı için haftaya

oylanacak. Tasarı görüşülürken, eğitim sorunları bir kez daha meclis gündemindeydi… Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, eleştirileri yanıtlarken, esas olarak haftada 5 ders verip “

sendikal haktır” diye ihtiyaç olduğu halde yan okulda ders vermeye gitmeyen öğretmenlerin tartışılması gerektiğini vurguladı. Dürüst, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve demokratik teamüllere saygılı

olduklarını; ama toplumsal menfaatler noktasında bunların tartışılması zamanı geldiğini belirtti. Dürüst, genel orta öğretim kadrolarında 7, mesleki teknikte 2 öğretmen açığı bulunduğunu;

ilköğretimde ise hiç açık olmadığını da bildirdi ve “Kadroları artırıyoruz çünkü tam gün eğitim sistemi hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

Tasarı, genel orta öğretimde 2 bin 128, mesleki eğitimde 668 olmak üzere toplam 2 bin 749; ilkokul, anaokul ve özel eğitimde 1710; köy kadın kursu öğretmenlerinde 42 ve öğretmen yardımcısı

kadrosunda da 100 ek öğretmen öngörüyor.

Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili İdari ve Sosyal İşler Komitesi raporunu UBP Girne Milletvekili Ergün Serdaroğlu’nun okumasından sonra söz alan CTP Girne Milletvekili Abbas Sınay,

okullar açılalı bir ay olduğu halde bazı okulların öğretmensiz olduğunu söyledi.

Kadro artışının bu kadar geç yapılmasının eğitim için olumlu olmadığını kaydeden Sınay, okullarda halen öğrenci kayıtlarının sürdüğünü; Eğitim Bakanı’nın “çağdaş gelişmenin sonucudur” dediğini

ancak kendisinin geri kalmışlığın sonucu olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Abbas Sınay, müdür ve müdür muavinliği terfi sınavlarında Kamu Hizmeti Komisyonu’nun devre dışı bırakıldığını savunarak, hükümetin istihdamları da istediği gibi yaptığını belirtti. Komisyonun adil

davranmasını sağlamak gerekirken tam tersinin yapıldığını kaydeden Sınay, son 5 yılda 750 öğretmen kadrosu ihdas edildiğini; bu yasayla 242 kadro daha geldiğini; bunun nedeninin ülke nüfusunun

kontrolsüz artışı olduğunu anlattı.

Nüfus kontrol altına alınmazsa, eğitimde ve sağlıkta planlama yapılamayacağını vurgulayan Sınay, bakanlık verilerine göre, devlet okullarında KKTC vatandaşı öğrenci sayısının 24 bin 978; TC

vatandaşı 12 bin 923, 904’ünün 3. ülke uyruklu; özel okullarda ise 4 bin 935 KKTC; 457 TC ve 784 de 3. ülke uyruklu öğrenci olduğunu; bu rakamlara çok güvenmemekle birlikte okullardaki öğrenci

sayısının yüzde 60’ının TC’li olduğunu söyledi.

Sınay, devletin okul öncesi eğitim kurumlarının yetersiz olduğunu belirterek, özel eğitimle ilgili yasanın da bir an önce meclise getirilmesini istedi.

Abbas Sınay, CTP’nin çocukların eğitiminin daha iyi duruma gelmesi için kadro yasasına olumlu oy vereceklerini açıklayarak, Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen eksikliğinin giderilmesini ve 4 yaş grubunda

okullaşma oranını yükseltmesini talep etti.

ADEM

CTP Gazimağusa Milletvekili Sonay Adem de, tasarıya olumlu oy vereceklerini belirterek, hükümetin eğitim yılı başladıktan sonra sorunlarla ilgilenmesini eleştirdi.

Kırsal alandaki okullara öğretmen atamalarının geç yapılmasının vicdani olmadığını kaydeden Sonay Adem, öğretmen eksikliği yüzünden çocukların cezalandırıldığını belirtti.

Hükümetin “battık” derken, istihdam yapmasını da eleştiren Adem, öğretenlerin zamanında istihdam edilmesi konusunda gerekli tedbirlerin önceden alınmasını istedi.

Okullarda yüzde 70’e yakın yurttaşın çocuklarının, yüzde 30 da yurttaş olmayan çocuğun okuduğunu ifade eden Adem, KKTC vatandaşı yüzde 60, çalışma izinli ailelerin çocuklarının yüzde 24’lerde olduğunu, çalışma izni olmadan okutulan yaklaşık yüzde 10’luk öğrencinin olduğunu vurguladı.

Adem, Gazimağusa’da 18 yaş üstü özel eğitime muhtaç çocuklarla ilgili okulun yeniden faaliyete girmesinin önemine vurgu yaparak, ülke geneline gece yatılı olacak yaşam evlerinin yayılmasını istedi.

ÇAĞLAR

CTP Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çağlar, eğitim planlamasının ülke planlamasının ilk şartı olduğunu vurgulayarak, kırsal kesimdeki bir kısım okulların öğretmensiz olduğunu söyledi.

Bu yasanın mayıs ayında gündeme gelmesi gerektiğini kaydeden Çağlar, öğretmen ihtiyacının ivedilikle ve fırsat eşitliğiyle giderilmesini istedi.

Mehmet Çağlar, eğitim bütçesinde mesleki eğitime yatırım yapacak, olanakları artıracak düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek, bursların da ülke ihtiyaçlarına göre verilmesinin şart olduğunu kaydetti.

“Ülkemizde eğitimde fırsat eşitsizliği gün gibi ortadadır. Yarışmacı eğitim teşvik ediliyor” diyen Çağlar, kırsal kesimdekilerin şans yakalayamadığını; 15 yaşına kadar zorunlu, 18 yaşına kadar parasız eğitim hakkına rağmen, ailelerin özel derse neredeyse bir eğitim bütçesi kadar daha para harcadığını söyledi.

Mehmet Çağlar, ülke genelinde tüm okullarda mümkün olduğunca fırsat eşitliği sağlayacak bir eğitim sistemi kurulması gereğine işaret ederek, ülkenin gerçek anlamda bir tam gün eğitim ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu ancak Eğitim Bakanı’nın son zamanlardaki söyleminin gündem saptırma olduğunu belirtti.

Çağlar, ülke şartlarının “göçmen, uyumlaştırma, vatandaşlık, yurttaşlık” gibi alanlarda da eğitimler planlanmasını zorunlu kıldığını; bu amaçla öğretmen yetiştirilmesi gerektiğini anlattı.

Sınırlı kaynakları sınırsız harcanamayacağını; bu nedenle planlı davranmak gerektiğini kaydeden Çağlar, ülkede aciliyeti olan konuların “yurttaşlık eğitimi, ülkede yaşayan çalışma izinli gerekse çalışma izni olmayan insanların çocuklarının uyumlaştırma eğitimleri ve mesleklere kazandırma eğitimi” olduğunu ifade etti.

Çağlar, yapılan ek dersliklerin planlı olmadığı görüşünü ifade ederek, “Dört duvar eğitimi çoktan bitti” dedi. Bakanlığın Türkiye’yle benzeşip aynılaşmak anlayışından vazgeçmesini isteyen Mehmet Çağlar, ülke ihtiyaçlarına uygun öğretmen yetiştirme, müfredat geliştirme, okul tipleri belirleme ve kontenjan verme konularını partizanca yapmaması gerektiğini kaydetti.

4 yaş grubunda okullaşmanın son iki buçuk yıldır yerinde saydığını belirten Çağlar, bu yaş grubuna önem verilmesini istedi.

Çağlar, kadroların bilimsel doldurulması gereğini de vurguladı.

DÜRÜST

Konuşmacıları yanıtlayan Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, bazı eleştirilerin haksız olduğunu belirterek, sendikanın söylemiyle okullarda öğretmen açığı olduğunu kabul etmeyi kamuoyunun vicdanına bıraktığını söyledi.

Esas olarak haftada 5 ders verip “sendikal haktır” diye ihtiyaç olduğu halde yan okulda ders vermeye gitmeyen öğretmenlerin tartışılması gerektiğini vurgulayan Dürüst, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve demokratik teamüllere saygılı olduklarını ama toplumsal menfaatler noktasında bunların tartışılması zamanı geldiğini belirtti.

Dürüst, gerçekten Karpaz yöresindeki öğretmenlerin her zaman nakil sürecini çalıştırıp mayıs-haziranda merkeze geldiğini; o bölgede açık doğduğunu; bu bölgedeki atamaların daha erken yapılması gerektiğini anlattı.

Sendikalara karşı olmadıklarını ama sendikaların her dediğini doğru kabul edip eleştiri yapmamak gerektiğini dile getiren Bakan Dürüst, tasarıyla ilgili tutumlarından dolayı CTP’li milletvekillerine teşekkür etti.

Kemal Dürüst, öğretmen kadrolarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu ancak kadrolar arttı diye tümünün kullanılmayacağını söyledi.

SADECE 9 AÇIK VAR

Bugün itibarıyla genel orta öğretim kadrolarında 7 öğretmen açığı; ilköğretimde hiçbir açık olmadığını; mesleki teknik öğretimde ise 2 öğretmen açığı bulunduğunu açıklayan Dürüst, “Kadroları artırıyoruz çünkü tam gün eğitim sistemi hedefimiz var, artırıyoruz çünkü gerektiğinde kullanmak istiyoruz” diye konuştu.

Dürüt, özel okulların “bu işten vazgeçtim” demesine karşı da bu kadro artışının gerekli olduğunu söyledi.

Eğitim için muhalefetle işbirliğine her zaman hazır olduklarını ifade eden Dürüst, eleştirilerden yararlanacağını belirtti.

Kemal Dürüst, ÖRP İskele Milletvekili Mustafa Gökmen’in yerinden yönelttiği soru üzerine, şu anda Karpaz bölgesinde öğretmen eksikliği bulunmadığını da açıkladı. Dürüst, nakil tüzüğü uyarınca gelecek yıl gene benzer sorunlar yaşanabileceğini, yasal düzenlemeyle bunu gidermek gerektiğini söyledi.

AVCI

ÖRP Genel Başkanı Turgay Avcı, 242 ek kadro öngören yasa tasarısıyla doğru yerlere doğru kişilerin alınması dileğinde bulundu.

Avcı, 10 gün öncesine kadar Karpaz bölgesinde öğretmen eksikleri bulunduğunu; gelecek yıl önceliğin kırsal bölgelere verilmesini istedi.

Sendikal haklar nedeniyle öğretmenlerin başka okullarda ders vermemesi konusuna değinen Turgay Avcı, bu hakkı siyasilerin seçim döneminde verdiğini; bu nedenle kamu reformunun, performans değerlendirmesinin bir an önce icraata geçmesini istedi.

Turgay Avcı, bir öğretmen 5 saat, bir başkası 20 saat ders verdiğini belirterek, bu eşitsizliği ortadan kaldıracak düzenlemeye destek vereceklerini; ülkede tüm yapının sosyal adalet için gözden geçirilmesi; belli çevrelerin, yapıların kendine gelmesi gerektiğini söyledi.

Avcı, Eğitim Bakanı Dürüst, haftaya da bu konuda yasal düzenleme getirmesini istedi. Bu yapılırsa kısıtlı bir çevreden tepki alınacağını ama toplumun geniş kesiminden destek görüleceğini ifade eden Avcı, hükümetin bu konudaki düzenlemede cesur olmasını istedi.

HER GENCİN ÜNİVERSİTE MEZUNU OLACAĞI DÜŞÜNCESİ YANLIŞ

ÖRP Genel Başkanı, “Her KKTC gencinin üniversite mezunu olacağı düşüncesi yanlıştır. Ara eleman, teknik eleman ihtiyacı vardır. Eğer bu popülizm kafasıyla devam edersek, ‘herkes üniversite okuyacak, devlet de destek verecek’ dersek olmaz. Üniversiteler cenneti olmamız güzel ama her yıl 2 bine yakın KKTC uyruklu mezun vermesi düşündürücüdür, masaya yatırmamız gerekir. 2 bin mezunu diplomalarını asarak işsiz kalması yerine, ara eleman, teknik eleman olarak iş sahibi olmalarını tercih ederiz” diye konuştu.

İnsan kaynaklarının iyi planlanmasının önemini vurgulayan Turgay Avcı, ailelerin de üniversite mezunu çocuklarıyla beraber perişan olduğunu kaydetti.

UYUŞTURUCU SORUNU

Turgay Avcı, gençlerde ve çocuklarda uyuşturucu kullanımıyla ilgili haberlere işaret ederek, “Düşünülmesi gereken bunlardır” dedi. Devlet, aileler, sivil toplum örgütleri ve öğretmen sendikalarının birlikte hareket edip acil önlemler alınması için adım atmasını isteyen Avcı, mecliste de tüm siyasi partilerin katılımıyla bir toplantı yapılmasını talep etti.

EMİROĞLULARI

TDP Gazimağusa Milletvekili Mustafa Emiroğluları, Bakan Dürüst’ün söylediği pembe tablonun gerçek olmadığını belirtti.

Uyuşturucu konusunda mecliste komisyon kurulup hep beraber çalışılmasını öneren Emiroğluları, bunun geçmişte kurulan komisyonlara benzememesini, sonuç alıcı olmasını istedi.

Emiroğluları, öğretmen kadrolarının artırılmasına evet diyeceklerini ancak ülkedeki eğitim ve nüfusun nereye gittiğini tespit etmek gerektiğini belirterek, kontrolsüz nüfus artışı yüzünden okullarda yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Kolejlerde derslerin İngilizce anlatılması gerektiğini ancak Türkçe ders veren öğretmenler bulunduğunu belirten Mustafa Emiroğluları, öğretmenlerin hizmeti içi eğitimlerle, kurslarla geliştirilmesini istedi.

Emiroğluları, “Eğitimde plan program yok. Şimdi bir sağlık bilimleri çıktı, yakında bine yakın eczacı yetiştireceğiz ve bu çocuklar ne yapacak merak ediyorum” dedi.

Herkesin üniversite mezunu olması diye bir kaygı olmaması gerektiğini ama sektörler gelişmediği için gençlerin iş bulamadığını anlatan TDP Gazimağusa Milletvekili Emiroğluları, eğitimdeki sorunların ve öğretmen açığının bu yasayla da çözümlenmeyeceğini söyledi.

ÇAĞLAR

Yeniden söz alan CTP Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çağlar, nakil tüzüğünün mecliste çözümlenecek bir konu olmadığını; bakanlar kurulunun gerekli düzenlemeyi yapabileceğini söyledi.

Çağlar, kutsal meslek ötesinde bakmak gerektiğini kaydetti.

GÖKMEN

ÖRP İskele Milletvekili Mustafa Gökmen, YDÜ’den ilahiyat fakültesi açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu zamana kadar açılmayışını eksiklik görenlerden biriyim” dedi.

“Türkiye’den gelen öğretim kadrosu artışını durdurup, ülkede doğan gençlerin istihdam edilmesi için hükümetin özen ve gayret göstermesini” isteyen Gökmen, bunun özellikle din işleri konularında yapılması için hükümetin politik değişikliğe gitmesi gereğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın maddeleri oybirliğiyle kabul edildi. Tasarının geneli, ivediliği olmadığı için haftaya kaldı.