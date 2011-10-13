Öğretmenler değişiklik yasa tasarısı onaylandı.

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Ergün Serdaroğlu ile Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Tebrrüken Uluçay Avrupa Parlemontosu çalışmalarına katılmak üzere Brüksel’e gidecek. Serdaroğlu ve Uluçay

18-21 Ekim tarihleri arasında AP milletvekilleriyle görüşmeler yapacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun bugün yapılan toplantısında ayrıca Türk İnşa ve Techizat Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısının ivediklikle görüşülmesi konusu tartışıldı ve bu konudaki oylamanın

Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.

Meclis İdari ve Sosyal İşler Komitesinin gündeminde bulunan bazı tasarıların geri çekilmesi de kabul edildi.

İVEDİLİK TARTIŞMASI

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Başbakanlığın Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde bulunan Türk Hastaneleri İnşa ve Teçhizat Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi onaya sunuldu.

Aleyhte söz alan DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, çalışma izinleriyle ilgili olarak bakanlığın yeni uygulama başlattığını sağlık raporu için Sağlık Bakanlığı veya YDÜ Hastanesi’ne sevkedilmekte olduğunu anlatarak, Bakanlığa gönderilenlerİN anlaşmalı olan labaratuarlara sevkedildiklerini ve daha pahalıya işlem yapıldığını söyledi.

Çalışma izni alacakların sadece yüzde 10’unun devlete gitmekte olduğunu ifade eden Arabacıoğlu, devletin bundan kazanç elde edemeyeceğini söyledi.

80 liraya yapılan tahlillerin, 160 liraya yaptırılmasının “soygunculuk” olduğunu savunan Arabacıoğlu, ivediliğe hayır diyeceğini, tasarının devlete değil YDÜ’ye kazanç sağlıyacağını ifade etti ve tasarının geri çekilmesini istedi.

YORGANCIOĞLU

CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, sağlıkta devletin yapması gereken işlerin özel hastaneye sevkedilmekte olduğunu söyledi.

Polislerin YDÜ’de yüzde 30 indirimli hizmet almasıyla ilgili protokol imzalandığını hatırlatan Yorgancıoğlu, bunu bir müdürün imzalamasının anlaşılmaz olduğunu belirtti.

Yorgancıoğlu, ivediliğe hayır diyeceklerini de kaydetti.

ADEM

CTP-BG Milletvekili Sonay Adem, her bakanlığın kendi başına iş yapmakta olduğunu savunarak, kendi dönemlerinde devlet hastanesinde gerekli tahlilleri yaparken daha sonra ücretlerin 70-80 liraya kadar düşmesini sağladıklarını söyledi.

Hükümetin bu tasarıdan vazgeçmesini isteyen Adem, devletin gelir elde etmek için başka yollara baş-vurmasını istedi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, ülkede sağlık sigortası gibi bazı eksiklikler bulunduğunu belirterek, bunun için önlemler alınacağına özel kurumun daha da zenginleştirilmeye çalışıldığını savundu.

Tasarının geri çekilmesini isteyen Angolemli, CAS çalışanlarının durumu hakkında da Başbakan’dan açıklama istedi.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük de, Sağlık Bakanı’nın bir etkinlikte bulunması nedeniyle görüşlere cevap veremediğine dikkat çekerek, ivedilik oylamasının, bakanın eleştire yanıt vermesinden sonra Pazartesi günü yapılmasını istedi.

CAS konusunda gerekli çalışmaları takip etmekte olduğunu ve güvence de verdiğini hatırlatan Küçük, talep olması halinde yerine getirileceğini söyledi.

Daha sonra İvediliğin oylanmasının pazartesiye bırakılması önerisi oybirliği ile kabul edildi.

AP’A KATILIM

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ile toplantı yapmak üzere 18-21 Ekim tarihleri arasında UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ile CTP-BG Milletvekili Teberrüken Uluçay’ın Brüksel’e gitmesi kararı da oybirliği ile kabul edildi.

TASARILAR GERİ ÇEKİLDİ

Başbakanlığın, İdari ve Sosyal İşler Komitesi’nin gündeminde bulunan, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Enerji Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı, Özel Hastane, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasa Tasarısı, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birlikleri Federasyonu Yasa Tasarısı, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) ( Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısının geri çekildiğine ilişkin tezkeresi milletvekillerinin bilgisine getirildi.

KOMİTELER

Genel Kurul’da Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarıları ile Kamu Reformu Yasa Tasarılarını Görüşmek üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanlığının, Komitenin başkan ve Başkan Vekili seçim sonuçları da bilgiye getirildi.

Buna göre, Komite başkanlığına UBP Milletvekili Hasan Taçoy ve Başkan Vekilliğine de CTP Milletvekili Özdil Nami’nin seçildiği bilgiye getirildi.

İdari ve Sosyal İşler Komitesi Başkanlığının, Komitenin Başkan ve Başkan Vekili seçimiyle ilgili tezkerenin de bilgiye getirildiği Genel Kurulda, buna göre UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu Başkanlığa, CTP Milletvekiki Sonay Adem de başkan vekilliğine getirildi.

ÖĞRETMENLER (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Genel Kurul’da Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de yapılarak oybirliği ile kabul edilidi.

Genel Kurul’da daha sonra gündem dışı konuşmalara geçildi.