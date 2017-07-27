Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Temmuz 2017 Perşembe 20:58

Öğretmenin Öğrencisiyle Uçak Fantazisi

Öğretmenin Öğrencisiyle Uçak Fantazisi

Öğretmenin Öğrencisiyle Uçak Fantazisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Okul gezisi sırasında bir öğrenci ile uçağın tuvaletinde seks yapan öğretmen meslekten ihraç edildi. 28 yaşındaki Eleanor Wilson bugüne dek suçlamaları reddetmiş, okulu ise geçen yıl onun görevine son vermişti.

Geneva’dan dönerken okul gezisi sırasında bir öğrenci ile uçağın tuvaletinde seks yapan Güney Glos’un Fizik öğretmeni meslekten ihraç edildi.

Bristol kentindeki bir okulda görevli 28 yaşındaki öğretmenin adının Eleanor Wilson olduğu açıklandı.

Eleanor Wilson’ın öğrencisini uçak yolculuğu sırasında 5 şişe şarap içirip öptüğü, sonra da onu tuvalette korunmadan ilişkiye girmeye zorladığı iddia edildi.



Ağustos 2015’te yaşanan olayı soruşturan komite, Wilson’ın daha sonra öğrencisi ile cinsel ilişkiye de girdiğini tespit etti.

Wilson’ın öğrencisinden ilişkilerini gizlemesini ve daha sonra olayı soruşturmaya başlayan yetkililere yalan söylemesini istediği ortaya çıktı.

Davranışı “profesyonel açıdan kabul edilemez” bulunan öğretmen bir daha asla mesleğine geri dönemeyecek.

Suçlamaları reddetmişti
Eleanor Wilson bugüne dek suçlamaları reddetmiş, okulu ise geçen yıl onun görevine son vermişti.

Wilson, meslekten ihraç kararının çıktığı komite oturumuna ise katılmadı.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da Cemaate Müdahale Etti İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da Cemaate Müdahale...
Amazon'un Kurucusu Dünyanın En Zengin Kişisi Oldu Amazon'un Kurucusu Dünyanın En Zengin Kişisi...
On Binlerce Kişi Mescid-i Aksa'da On Binlerce Kişi Mescid-i Aksa'da
PAPAZA 3 KADIN TECAVÜZ ETTİ! PAPAZA 3 KADIN TECAVÜZ ETTİ!
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ayrılıkçı Lider Cheka Teslim Oldu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ayrılıkçı Lider...
İngiltere'de 71 MahkÛm Yanlışlıkla Serbest Bırakıldı İngiltere'de 71 MahkÛm Yanlışlıkla Serbest...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da Cemaate...
İsrail polisi, Kudüs'te iki hafta aradan sonra açtığı Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve kapılarında...

Haberi Oku