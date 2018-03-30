Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114930
ALTIN
168.586
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5505
EURO
4.8717
Hırsız Turist Tutuklu Yargılanacak
HIRSIZ TURİST TUTUKLU YARGILANACAK
Mohammed Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Sabıkalı Hırsızlara 18 Ay Hapis Cezası
SABIKALI HIRSIZLARA 18 AY HAPİS...
Girne’de motosiklet kazası!
Girne’de motosiklet kazası!
banner256

Öğretmen uçak tuvaletinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

İngiltere'de, okul gezisi sırasında bir öğrencisiyle uçağın tuvaletinde seks yapan öğretmen meslekten ihraç edildi.

Öğretmen uçak tuvaletinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

İngiltere'de, okul gezisi sırasında bir öğrencisiyle uçağın tuvaletinde seks yapan öğretmen meslekten ihraç edildi.

30 Mart 2018 Cuma 22:39
Öğretmen uçak tuvaletinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
banner238

Bristol kentindeki bir okulda görevli 28 yaşındaki öğretmenin adının Eleanor Wilson olduğu açıklandı.

Eleanor Wilson’ın öğrencisini uçak yolculuğu sırasında önce öptüğü, sonra da onunla birlikte içki içtiği belirlendi.

Olayı soruşturan komite, Wilson’ın daha sonra öğrencisi ile cinsel ilişkiye de girdiğini tespit etti.

Wilson’ın öğrencisinden ilişkilerini gizlemesini ve daha sonra olayı soruşturmaya başlayan yetkililere yalan söylemesini istediği ortaya çıktı.

Davranışı “profesyonel açıdan kabul edilemez” bulunan öğretmen bir daha asla mesleğine geri dönemeyecek.

Eleanor Wilson bugüne dek suçlamaları reddetmiş, okulu ise geçen yıl onun görevine son vermişti.

Wilson, meslekten ihraç kararının çıktığı komite oturumuna ise katılmadı.

Öğrencinin ve okulunun adı ise kamuoyuna açıklanmadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 yaşındaki genç bekaretini satışa çıkardı 2 politikacı ile ünlü bir şarkıcı sıraya girdi
20 yaşındaki genç bekaretini satışa çıkardı 2 politikacı ile ünlü bir şarkıcı sıraya girdi
İki gün içinde Dünya’ya düşüyor…
İki gün içinde Dünya’ya düşüyor…
Trump: Çok yakında Suriye'den çıkıyoruz, artık diğerleri ilgilensin
Trump: Çok yakında Suriye'den çıkıyoruz, artık diğerleri ilgilensin
Sokak ortasında çırılçıplak gezdirdiler!
Sokak ortasında çırılçıplak gezdirdiler!
Kanada Başbakanı Trudeau evsiz kaldı
Kanada Başbakanı Trudeau evsiz kaldı
Genç kız 18 yaşına girdi ve milyoner oldu
Genç kız 18 yaşına girdi ve milyoner oldu
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim insanı alay konusu oldu…
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim insanı alay konusu oldu…
"Çok yakışıklısın" cezası kestiler!
"Çok yakışıklısın" cezası kestiler!
"Bekaretimi Bedavaya Vereceğime..."
"Bekaretimi Bedavaya Vereceğime..."
Dünya şokta! Zehirli çıktı!
Dünya şokta! Zehirli çıktı!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim