Öğretmen sendikaları 5 Ekim Öğretmenler Günü'nde birleşti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve DAÜ-SEN, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladıkları ortak mesajlarında öğretmenlere her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu kaydetti.

KTOEÖS, KTÖS ve DAÜ-SEN'in ortak açıklamalarının tam metni: "5-Ekim Birleşmiş Milletlerin Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü (UNESCO) tarafından 1994’ten beri Dünya Öğretmenler günü ilan edilmiştir ve 100’den fazla ülkede her yıl kutlanmaktadır.

Bu günde, uluslararası öğretmen çatı örgütlerinin katkılarıyla öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararları alındı. Bu belge öğretmenlerin sadece okul içinde değil, toplum içinde de yerine getirdikleri işlevlerin taşıdığı önemi, uluslararası düzeyde belgeleyen, öğretmenlerin tüm sorunlarını ele alan ve durumlarını tüm ayrıntıları ile düzenleyen bir belgedir, Dünya Öğretmenler Günü öğretmenlerin dünya çocukları için daha iyi bir gelecek sağlamada öğretmenlerin rolünün anlaşılmasında toplumun dikkatinin çekilmesi fırsatını sağlamaktadır.

Aynı zamandan devletlerin eğitime daha fazla pay ayırmasını ve eğitimin önemini vurgulamayı sağlamayı amaçlamaktadır. Milli devletin ortaya çıkması ile ideolojik bir gereklilik olarak kamusal eğitim ortaya çıkmıştı. Milli devlet yeni ideolojisinin propagandasını tüm millete yaymak isteği ile parasız ve herkese eğitim politikası geliştirilmişti. Fransız ihtilali ile toplumun şekillenmesi projesi eğitime verilmiş böylece öğretmenin tüm topluma ulaşması gerçekleştirilmişti.

Bu gün eğitim toplumun sadece ideolojik şekillenmesi değil aynı zamanda çağdaşlaşması, kalkınması, dönüşmesi, gelişmesi için önemli bir araç durumuna gelmiştir. Bu anlamda öğretmenin rolü de çok fazlalaşmıştır. Öğretmen toplumların gerçek mimarları, mühendisleri olmuşlardır. Günümüzde dünyayı ahtapot gibi kucaklayan Neo Liberalizm yeni kurallar, ahlaki değerler yerleştirmek istemektedir.

Bu anlamda çağdaş, bilimsel, nitelikli özgür eğitim ve öğretmen yeni kapitalist anlayışın hedefi durumuna gelmiştir. Bu gün eğitim bir mal olmuştur, kar amacı ile öğrenciler de müşteriye dönüşmüştür. Malı pazarlayan sermayedarların tek amacı kardır. Arz ve talebi artırmak için bazı değerler mutlaklaştırılırken, bazı değerler de sıradanlaştırılmaktadır. Eğitimde mutlak standartlar getirilirken, öğretmenlere ise performans, güvencesiz çalışma şartları, düşük maaş önerilmektedir. Malın üretim aşamasına oturtulmuş öğretmen, ucuz girdi olarak görülmek istenmektedir.

Toplumu aydınlatan, kalkındıran, dönüştüren öğretmene artık ihtiyaç duyulmamaktadır. Devlet militarist bir devlete dönüşmüştür. Propaganda araçlarını artırmıştır. Toplumu baskı altına alarak tepeden yönetmektedir. Öğretmene eski ihtiyaç yoktur. Devlet yurttaş yetiştirmekten vazgeçmiştir. Özgür, bilimsel, eğitim ve öğretmen kapitalist sistemin ve rejimin düşmanı olarak görülmektedir.

Neo Liberalist dünyada kamusal eğitim piyasa malı yapılmalı, devlet okulları özelleştirilmeli, öğretmen profili yok edilmeli, toplumsal misyonu bitirilmelidir. Bunu başarmak için öncelikle öğretmen dayanışması yani sendikası kapatılmalıdır. Her şeyin satılık yapıldığı küresel dünyamızda Kamusal nitelikli eğitim ve onu veren öğretmen ciddi anlamda saldırı altındadır. Ülkemizde nitelikli öğretmen yetiştirmekten vazgeçilmiştir, tek öğretmen yetiştiren kurum AÖA kapatılmak istenmektedir.

Eğitim bütçeleri oldukça geriletilmiştir. Öğretmen maaşları oldukça düşürülmüştür. Devlet okullarına yatırım yapılmamaktadır. Müfredat programları muhafazakâr, sınavlara yönelik, gerici hale gelmiştir. Özel okullar öğrenci, öğretmen sayılarını oldukça artırmasına rağmen öğretmeni ise örgütsüz bırakmıştır. Bu gün kamusal, nitelikli, parasız, bilimsel, demokratik eğitime ve bu eğitimi verecek öğretmene her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.

Özellikle aydın, demokrat, özgür öğretmene ihtiyaç çok daha fazladır. İnsanoğlu ya bazı değerlerini tekrar geri almak için bu profildeki öğretmeni teşvik edecek, koruyacak ya da öğretmenleri sınıflara hapsederek, silikleştirerek kendi kuyusunu kazmaya devam edecektir. İnsanoğlunun varlığı öğretmen mücadelesinin başarılı olmasına bağlıdır.

Bu gün öğretmenler günüdür. Bu gün kutlama günü değil mücadele günüdür. Kamusal bilimsel, parasız, fırsat eşitliğine dayalı eğitim için, Öğretmen profilinin korunması ve geliştirilmesi için mücadele günüdür. Mücadele mutlaka başarılı olmak zorundadır ve başarılı olacaktır. Toplumumuzun özgür, aydın öğretmene her zamankinden fazla ihtiyaç duymaktadır.

5 Ekim dolayısı ile üç sendikamız mücadelesini yükseltme kararı almıştır. Bu vesile ile ortak program oluşturmuştur, Öğretmenler günü dolayısıyla ortak program ilişikte sunulmuştur