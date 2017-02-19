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19 Şubat 2017 Pazar 18:09

Öğrenciyle Yatan Öğretmene 3 Ay Hapis Cezası

Öğrenciyle Yatan Öğretmene 3 Ay Hapis Cezası
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Öğrenciyle Yatan Öğretmene 3 Ay Hapis Cezası
ABD’nin Iowa eyaletinde 17 yaşındaki öğrencisiyle 6 ay boyunca her gün cinsel ilişkiye giren Mary Beth Haglin adlı lise öğretmeni, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

25 yaşındaki öğretmene verilen 90 günlük hapis cezası kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, Amerikan basınında, “Bu karar topluma kötü örnek olmuştur” yorumları yapıldı. Olayın ortaya çıktığı geçtiğimiz yıldan bu yana tutuksuz olarak yargılanan Haglin, yasak ilişki ortaya çıkınca kendini, “Bizim ilişkimiz cinsellikten çok daha fazlasıydı” diye savunmuştu. Çalıştığı liseden kovulduktan sonra bir striptiz kulübünde çalışmaya başlayan Haglin, 17 yaşındaki erkek öğrencisinin ‘aklını başından aldığını’ öne sürerek, “Sınıfıma girip, masama ‘Seni seviyorum, sen benim prensesimsin’ yazan bir not bıraktı. Bana her zaman ‘prensesim’ derdi” şeklinde konuşmuştu. Başka bir öğrenci tarafından fark edilen yasak ilişki sonrasında Haglin, öğrencisinin kendisini elde etmek için birçok yola başvurduğunu, en sonunda da amacına ulaştığını öne sürmüştü.


 
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