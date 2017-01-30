Öğrencisiyle Seks Yaptı! Üstelik Bir De…



İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; 27 yaşındaki Sarah Lewis, öğrencisiyle Payson’daki evinde birlikte oldu ve ona içki verdi.Lewis’in öğrencisiyle seks yaparken görüntüleri kameraya aldığı da iddialar arasında.Landmark Lisesi’nde sosyal bilimler öğretmeni olarak çalışan Lewis’in iddialar üzerine zorunlu izne çıkarılarak, okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi.