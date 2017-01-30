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30 Ocak 2017 Pazartesi 19:28

Öğrencisiyle Seks Yaptı! Üstelik Bir De…

Öğrencisiyle Seks Yaptı! Üstelik Bir De…
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Öğrencisiyle Seks Yaptı! Üstelik Bir De…
ABD'nin Utah eyaletine bağlı Payson şehrinde lise öğretmenliği yapan bir kadın, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği şüphesiyle gözaltına alındı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; 27 yaşındaki Sarah Lewis, öğrencisiyle Payson’daki evinde birlikte oldu ve ona içki verdi.
Lewis’in öğrencisiyle seks yaparken görüntüleri kameraya aldığı da iddialar arasında.
Landmark Lisesi’nde sosyal bilimler öğretmeni olarak çalışan Lewis’in iddialar üzerine zorunlu izne çıkarılarak, okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi.


 
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