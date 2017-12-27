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Öğrencisiyle İlişkiye Giren Kadın Öğretmene 10 Yıl Hapis

Öğrencisiyle İlişkiye Giren Kadın Öğretmene 10 Yıl Hapis

Öğrencisiyle İlişkiye Giren Kadın Öğretmene 10 Yıl Hapis

Öğrencisiyle İlişkiye Giren Kadın Öğretmene 10 Yıl Hapis

27 Aralık 2017 Çarşamba 21:21
Öğrencisiyle İlişkiye Giren Kadın Öğretmene 10 Yıl Hapis
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İki öğrencisiyle cinsel ilişki yaşayan öğretmen skandalında bu kez öğretmenin yaptığının sonuçları ağır oldu. ABD'de 41 yaşındaki Sarah L. Myers 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD’nin Illinois eyaletindeki bir lisede, yine bir öğretmen öğrencisiyle ilişkiye girdi.

Lisede özel eğitime ihtiyaç duran çocuklar için öğretmenlik yapan 41 yaşındaki Sarah L. Myers, cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 5 çocuk annesi öğretmenin Kasım 2016 yılından bu yana öğrencisiyle birlikte olduğu ortaya çıktı.

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Myers’ın, başka bir eyaletten bir lise öğrencisiyle daha, 2016 yılının Kasım ayından beri düzenli olarak cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Sarah L. Myers, cezasının minimum yüzde 85’ini çekecek.

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