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Öğrencisiyle ilişki yaşadı… Bunu öğrenen aile ise…

ABD'de bir öğretmen 3 öğrencisiyle cinsel ilişki yaşarken, olay öğrencilerden birinin öğretmene şantaj yapmasıyla ortaya çıktı.

Öğrencisiyle ilişki yaşadı… Bunu öğrenen aile ise…

ABD'de bir öğretmen 3 öğrencisiyle cinsel ilişki yaşarken, olay öğrencilerden birinin öğretmene şantaj yapmasıyla ortaya çıktı.

08 Mayıs 2018 Salı 23:34
Öğrencisiyle ilişki yaşadı… Bunu öğrenen aile ise…

ABD’nin Ohio eyaletinde bir lisede öğretmenlik yapan Tiffany Eichler, 3 öğrencisi ile farklı zamanlarda cinsel ilişki yaşadı. Bir süre sonra öğrencilerden biri Eichler’ı arayarak cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon kaptığını söyledi.

Tedavi olmak için Eichler’dan ilaç parası isteyen öğrenci, öğretmenden 180 dolar para aldı. Öğretmenden para istemeye devam eden adı açıklanmayan öğrenci, eğer vermezse aralarında geçenleri okul yönetimine anlatmakla tehdit etti.

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Okul yönetiminin kendisi hakkında soruşturma başlattığını öğrenen Eichler, ailesinin yönlendirmesiyle şantaj yaptığı iddia edilen öğrenciye daha fazla dayanamayarak durumu itiraf etti.

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Okuldan atılan Eichler tutuklanırken, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

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