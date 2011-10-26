Öğrencilerin sınır dışı edilmesi, TC elçiliği önünde protesto edilecek

KTÖS, YKP, BKP, Baraka Kültür Merkezi ve bazı örgütler YDÜ'de yaşanan olaylar sonrası bazı öğrencilerin sınır dışı edilmesini protesto etmek amacıyla Kuğulu Park’ta toplanıp Türkiye Büyükelçiliği önüne yürüyecek ve burada basın açıklaması yapacak.

KTÖS, YKP, BKP, Baraka Kültür Merkezi ve bazı örgütler YDÜ'de yaşanan olaylar sonrası bazı öğrencilerin sınır dışı edilmesini protesto etmek amacıyla Kuğulu Park’ta toplanıp Türkiye Büyükelçiliği önüne yürüyecek ve burada basın açıklaması yapacak.

Yakın Doğu Üniversitesi'nde geçen Cuma karşıt görüşlü öğrencilerin arasında çıkan kavga sonucunda, 4 öğrenci Bakanlar Kurulu kararıyla sınır dışı edilmiş, haklarında arama emri olup şu anda kaçak durumunda olan 12 öğrenci için ise sınır dışı edilme kararı alınmıştı.