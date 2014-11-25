Oğlunu Taciz Eden Adamın Penisini Kesti

ABD'de Bonita Lynn Vela adlı kadın, küçük oğlunu taciz ettiğinden şüphelendiği adamın penisini falçatayla kesti.



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Crimefeed sitesinde yayınlanan habere göre, Indiana eyaletinde yaşayan Bonita Lynn Vela adlı kadın , kızının erkek arkadaşından şüpheleniyordu. 2 yaşındaki oğlunun 18 yaşındaki adam tarafından taciz edildiğini düşünen Vela, genç adamla bu konuda yüzleşmeye karar verdi.



Johnson bölgesindeki polis merkezinden yapılan açıklamaya göre 35 yaşındaki Vela, 18 yaşındaki kurbanı bir karavanda kıstırdı ve 3 saat boyunca rehin aldı. Adamın penisini falçatayla kesen Vela, böylece “her seks yaptığında bu yarayı göreceğini” söyledi.



HAPİS CEZASI ALMAYACAK



Polis, Vela’nın o sırada marijuana ve pek çok başka uyuşturucunun etkisi altında olduğunu, bu yüzden “karar verme yetisinin etkilendiğini” ve “yaptığı şeyin vehametini kavrayamadığını” belirtti.



Hapsetme ve kötü muamele suçlarını itiraf eden Vela, 10 ay ev hapsi cezası ile 6 ay gözlem altında tutulma cezası aldı. Öte yandan 35 yaşındaki anne, yaptığı şeyler yüzünden hapis cezası almayacak.

