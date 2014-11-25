Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Oğlunu Taciz Eden Adamın Penisini Kesti

Küçük oğlunu taciz ettiğinden şüphelendiği adamın penisini falçatayla kesti.

Oğlunu Taciz Eden Adamın Penisini Kesti

Küçük oğlunu taciz ettiğinden şüphelendiği adamın penisini falçatayla kesti.

25 Kasım 2014 Salı 13:35
Oğlunu Taciz Eden Adamın Penisini Kesti
banner238

Oğlunu Taciz Eden Adamın Penisini Kesti
ABD'de Bonita Lynn Vela adlı kadın, küçük oğlunu taciz ettiğinden şüphelendiği adamın penisini falçatayla kesti.

Otomobil kredisi almak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Crimefeed sitesinde yayınlanan habere göre, Indiana eyaletinde yaşayan Bonita Lynn Vela adlı kadın , kızının erkek arkadaşından şüpheleniyordu. 2 yaşındaki oğlunun 18 yaşındaki adam tarafından taciz edildiğini düşünen Vela, genç adamla bu konuda yüzleşmeye karar verdi.

Johnson bölgesindeki polis merkezinden yapılan açıklamaya göre 35 yaşındaki Vela, 18 yaşındaki kurbanı bir karavanda kıstırdı ve 3 saat boyunca rehin aldı. Adamın penisini falçatayla kesen Vela, böylece “her seks yaptığında bu yarayı göreceğini” söyledi.

HAPİS CEZASI ALMAYACAK

Polis, Vela’nın o sırada marijuana ve pek çok başka uyuşturucunun etkisi altında olduğunu, bu yüzden “karar verme yetisinin etkilendiğini” ve “yaptığı şeyin vehametini kavrayamadığını” belirtti.

Hapsetme ve kötü muamele suçlarını itiraf eden Vela, 10 ay ev hapsi cezası ile 6 ay gözlem altında tutulma cezası aldı. Öte yandan 35 yaşındaki anne, yaptığı şeyler yüzünden hapis cezası almayacak.
 

Son Güncelleme: 25.11.2014 13:37
Anahtar Kelimeler:
Oğlunu Taciz Eden Adamın Penisini KestiABDde Bonita Lynn Vela Adlı KadınKüçük Oğlunu Taciz Ettiğinden şüphelendiği Adamın Penisini Falçatayla Kesti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim