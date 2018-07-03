Oğlunu dinlemedi üstsüz poz paylaştı!
İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun "anne ne olur artık böyle poz paylaşma" ricalarına bile kulak asmadı yine üstsüz poz paylaştı.
Son zamanlarda cüretkar pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olan Elizabeth Hurley, bu alışkanlığını yine sürdürüyor. 53 yaşındaki Hurley, bu kez de üstsüz bir pozunu takipçileriyle paylaştı.
Hurley'in bir şapkanın ardına gizlenerek çektiği üstsüz pozu takipçilerinden hem çok sayıda yorum hem de beğeni topladı. Hurley'in oğlu annesinin bu tür pozlarından hoşlanmadığını ve artık buna bir son vermesini istediğini belirtmişti.
İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'in sosyal medyada sık sık paylaştığı cüretkar pozlarına 16 yaşındaki oğlu Damian isyan etti.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre 52 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "artık giyinik pozlar paylaşması için" yalvardı.
Oyunculuğun yanı sıra bikini tasarımcısı da olan Elizabeth Hurley, sosyal medyada paylaştığı pozları aracılığıyla kendi ürünlerinin tanıtımını da yapıyor.
Ancak iddialara göre oğlu Damian, Hurley'in paylaştığı bu pozlar yüzünden zor anlar yaşamaya başladı. Arkadaşları tarafından kendisine yöneltilen annesiyle ilgili şakalara göğüs germek zorunda kalan genç adam sonunda isyan etme noktasına geldi.
Ancak Hurley, oğlunun bu tepkisini çok da ciddiye almıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Elizabeth Hurley, oğlunu yanlış bir şey yapmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Elizabeth Hurley, kendisi gibi 50'li yaşlarındaki bir kadının seksi görünmesinin kötü bir durum oluşturmadığını oğlu Damian'a anlatmaya çalışıyor.
Aileye yakın bir kaynak, Hurley'nin oğluna kendisi yaşında, saçları beyazlamış ve bakımsız kadınların fotoğraflarını göstererek "Bu daha mı iyi" dediğini ileri sürdü.
Elizabeth Hurley, daha önce de Instagram'da paylaştığı bu pozlarının oğlu Damian tarafından çekildiğini söylemişt
Hurley, bikini seksi pozlarını çeken kişinin 15 yaşındaki oğlu Damien olduğunu söyledi.The Sun gazetesine konuşan Hurley o pozların çoğunun oğlu Damien tarafından çekildiğini açıkladı. "Ama bazen de başka arkadaşlarım çekiyor" diye konuştu.İşte Hurley'in bu açıklaması da tartışma yarattı.