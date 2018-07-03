banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96588
ALTIN
188.250
DOLAR
4.6743
STERLİN
6.1598
EURO
5.4457
Yiğit tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Girne’de Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı!
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Devlet Piyangosu talihlisi ikramiyesini aldı
DEVLET PİYANGOSU TALİHLİSİ İKRAMİYESİNİ ALDI
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Yiğit tutuksuz yargılanacak
Kapat

Oğlunu dinlemedi üstsüz poz paylaştı!

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun "anne ne olur artık böyle poz paylaşma" ricalarına bile kulak asmadı yine üstsüz poz paylaştı.

Oğlunu dinlemedi üstsüz poz paylaştı!

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun "anne ne olur artık böyle poz paylaşma" ricalarına bile kulak asmadı yine üstsüz poz paylaştı.

03 Temmuz 2018 Salı 20:56
Oğlunu dinlemedi üstsüz poz paylaştı!

Oğlunu dinlemedi üstsüz poz paylaştı!

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun "anne ne olur artık böyle poz paylaşma" ricalarına bile kulak asmadı yine üstsüz poz paylaştı.

Son zamanlarda cüretkar pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olan Elizabeth Hurley, bu alışkanlığını yine sürdürüyor. 53 yaşındaki Hurley, bu kez de üstsüz bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

Hurley'in bir şapkanın ardına gizlenerek çektiği üstsüz pozu takipçilerinden hem çok sayıda yorum hem de beğeni topladı. Hurley'in oğlu annesinin bu tür pozlarından hoşlanmadığını ve artık buna bir son vermesini istediğini belirtmişti.

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'in sosyal medyada sık sık paylaştığı cüretkar pozlarına 16 yaşındaki oğlu Damian isyan etti. 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 52 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "artık giyinik pozlar paylaşması için" yalvardı.

Oyunculuğun yanı sıra bikini tasarımcısı da olan Elizabeth Hurley, sosyal medyada paylaştığı pozları aracılığıyla kendi ürünlerinin tanıtımını da yapıyor.

Ancak iddialara göre oğlu Damian, Hurley'in paylaştığı bu pozlar yüzünden zor anlar yaşamaya başladı. Arkadaşları tarafından kendisine yöneltilen annesiyle ilgili şakalara göğüs germek zorunda kalan genç adam sonunda isyan etme noktasına geldi. 

Ancak Hurley, oğlunun bu tepkisini çok da ciddiye almıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Elizabeth Hurley, oğlunu yanlış bir şey yapmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Elizabeth Hurley, kendisi gibi 50'li yaşlarındaki bir kadının seksi görünmesinin kötü bir durum oluşturmadığını oğlu Damian'a anlatmaya çalışıyor. 

Aileye yakın bir kaynak, Hurley'nin oğluna kendisi yaşında, saçları beyazlamış ve bakımsız kadınların fotoğraflarını göstererek "Bu daha mı iyi" dediğini ileri sürdü.

Elizabeth Hurley, daha önce de Instagram'da paylaştığı bu pozlarının oğlu Damian tarafından çekildiğini söylemişt

Hurley, bikini seksi pozlarını çeken kişinin 15 yaşındaki oğlu Damien olduğunu söyledi.The Sun gazetesine konuşan Hurley o pozların çoğunun oğlu Damien tarafından çekildiğini açıkladı. "Ama bazen de başka arkadaşlarım çekiyor" diye konuştu.İşte Hurley'in bu açıklaması da tartışma yarattı. 

Bir dönemin ünlü aktörü Hugh Grant'in sevgilisi olarak tanınan Hurley, Steve Bing ile olan ilişkisinden oğlu Damien'i ti.Bazı kişiler yetişme çağındaki bir çocuğun, söz konusu kişi annesi de olsa bu tür pozlar çekmesine karşı çıktı.Bu kişiler "Çocuk kim bilir nasıl da utandı o pozları çekerken" yorumunu yaptı.Birçok kişi de Elizabeth Hurley'in bu davranışını "tuhaf" diyerek nitelendirdi.  

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ashley Graham kendi bikini markasını çıkardı
Ashley Graham kendi bikini markasını çıkardı
Arsene Wenger'den Cocu ve Wilshere yorumu
Arsene Wenger'den Cocu ve Wilshere yorumu
Ronaldo için flaş iddia!
Ronaldo için flaş iddia!
"Filistin Hükümet Sözcüsü: “İsrail'in 'vergi' Yasası Savaş İlanıdır“
"Filistin Hükümet Sözcüsü: “İsrail'in 'vergi' Yasası Savaş İlanıdır“
California'nın Kuzeyindeki Orman Yangını Etki Alanını Artırarak Devam Ediyor...
California'nın Kuzeyindeki Orman Yangını Etki Alanını Artırarak Devam Ediyor...
Pensilvanya halkı ABD'nin FETÖ'ye verdiği ayrıcalıktan şikayetçi
Pensilvanya halkı ABD'nin FETÖ'ye verdiği ayrıcalıktan şikayetçi
Ruhani'den ABD'ye 'petrol' tehdidi: Sonuçlarına katlanırsınız
Ruhani'den ABD'ye 'petrol' tehdidi: Sonuçlarına katlanırsınız
ABD kahraman köpeği konuşuyor
ABD kahraman köpeği konuşuyor
Son 3 günde 200 göçmen daha boğuldu
Son 3 günde 200 göçmen daha boğuldu
İrlandalı rock yıldızı Bono'dan BM, AB ve NATO yorumu...
İrlandalı rock yıldızı Bono'dan BM, AB ve NATO yorumu...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim