Oğlumun Gözlerinde Bana Tecavüz Eden Adamı Görüyordum

BBC, yakın arkadaşının tecavüzüne uğrayarak hamile kalan ve çocuğunu doğurma kararı alan Catherine'in hikayesini anlattı. Güvenlik gerekçesiyle haberde genç kadının ismi değiştirilirken, Catherine, "Çocuğumu doğurduğum için çok mutluyum ama şimdi en zoru oğlumun gözlerinin içine bakmak" diyor.Yakın arkadaşı olarak bildiği bir adamın cinsel saldırısına uğradığını BBC’ye aktaran Catherine, “İki çocuğunu tek başına büyüten bir anneydim, onu tanıyordum ve iki yıldır arkadaştık. Normal bir arkadaşlığımız vardı ve ben ona bir ilişki istemediğimi, onunla arkadaş kalmaktan mutlu olduğumu söyledim” diyor o gün yaşananları.Fakat bir gün ismi açıklanmayan adamın evine giden kadın cinsel saldırıya uğradı. Tecavüze uğramadan önce yaşadıklarını, “Rahatsız edici bir şekilde yaklaştı, uzaklaştım ve onu geriye doğru ittim. Çok hızlı ve baskındı. Bir süre sonra dondum kaldım onunla mücadele edemiyordum. Sonra hiçbir şey söylemedi kalktı ve dışarı çıktı. Kendi evinden dışarı çıkıp arabasına gitti ve benimle hiç konuşmadı” diyerek anlattı.Evine yürüyerek tek başına yürüdüğünü ve bu yolculuk boyunca sanki ‘otomatik pilota bağlanmış gibi” gittiğini söyleyen Catherine, “Sadece evime gitmek ve evde olmak istiyordum” diyor. Ertesi gün yaşananları tecavüz eden adama sorduğunu da dile getiren Catherine, “Bana bunu inkar etmedi ama bilincini kaybettiğini iddia etti ve bunları hatırlamadığını söyledi. Birkaç ay sonra hamile olduğumu söylediğimde bunu inkar etti ve beni kendisinin gebe bırakmadığını söyledi” açıklamasını yaptı.Catherine, “Kürtaj olmayı düşünmedim. Bir seçenek olduğunu biliyordum, kürtaj karşıtı değilim. Bunun kişisel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ama bebeği öldürmenin işleri daha kötüye götüreceğini, bu düşünceyle yaşamanın daha zor olduğunu ve iki çocuk bakarken hiç hesapta yokken başka bir çocuk sahibi daha olmanın getireceği zorlukları düşündüm. Çok bencilce aslında. Bebeğinin hayatını düşünmeden hareket ettim. Bir bebeği öldürmeme fikrine ahlaki açıdan bakamıyordum. Bebeği aldırmanın bana daha çok zarar vereceğini bilerek böyle bir karar aldım. Tecavüz ve kürtajdansa, tecavüz, bebek ve çocuk fikriyle daha rahat başa çıkabileceğimi düşündüm” diyerek kürtaj olmak istemediğini ve çocuğunu dünyaya getirmeye karar verdiğini söyledi.Catherine toplumun kendisine bakışının da değiştiğini dile getirerek, “Ailem yoktu etrafımda. Parkta, bekâr olduğumu bilip hamile olduğumu görenler yargılayan gözlerle bakıyordu. Nasıl hamile kaldığımla ilgili bir açıklama da yapmıyordum. İnsanların sürekli beni bana baktığını fark ettim, insanların arkamdan konuştuğunu biliyordum. Arkadaşım olan komşumun çocuklarıyla benimkiler aynı okula gidiyordu, konuşulanlardan haberi vardı, çok zordu çünkü tecavüze uğradığımı söylemek istemiyordum. Bir diğer ihtimal de bir gecelik ilişki veya öyle bir şey yaşamış olmamdı. Adımın böyle bir şeye de karışmasını istemiyordum, kötünün iyisi gibi. Ben de en kolayını seçtim, hakkımda ne isterlerse düşünsünler dedim. Çocuğun da kimse tarafından yargılanmasını, ona yapışan bir etiket olmasını istemiyordum. İnsanlar gerçeği bilse, bu durum, onunla kuracakları iletişimi de etkilerdi. Bununla başa çıkmamı sağlayan oğlumu her zaman korumam oldu. Öyle olmasaydı bu duruma katlanamazdım, çünkü bütün bu yaşananlardan çıkarabileceğim tek olumlu şey oğlumdu” diyor.Catherine, yaşadıklarının ardından en büyük darbeyi de çocuğunu kucağına aldığında hissetti. Bu durumu, “Oğlumu kucağıma ilk aldığımda beni en çok şaşırtan ve en çok aklımda kalan şey, gözlerini babasından almış olmasıydı. Asıl donup kaldığım an gözlerini ilk gördüğüm andı, işte o an gerçekten vurulmuş gibi oldum. Büyüdükçe gözleri giderek daha çok babasının gözlerine benziyordu. Tecavüz sırasında, en çok aklımda kalan gözleriydi, genelde de öyle olduğunu zannediyorum. Çok çok çarpıcı gözleri vardı, çocuğumun da öyle. Kendine özgü, karakteristik gözler. Elime kalbime koyduğumda, nasıl dünyaya geldiğinin onunla ilişkimde herhangi bir etkisi olmadığını söyleyebiliyorum. Kendime söylediğim tek şey, gözlerine baktığımda ve hala kendine özgü bazı kişilik özellikleri gördüğümde bunun babasıyla ilgisi olmadığı. Zira bazı özellikle irsi oluyor. Geçmişe dönük anları hatırladığımda fiziksel olarak tepki veriyorum, ama bunun o dönemi hatırlatan şeylerle ilgisi var, tetik çekilmiş gibi oluyor. Doğduğu ilk günden bu yana oğlumu çok sevdim” diye özetledi.Bebeği aldırmadığı için hiç pişman olmadığını söyleyen Catherine, “Ne yaparsanız yapın zor olacak. Çocuğu doğurup evlatlık vermeniz bütün hayatınızı etkiler. Hamile kalır ve kürtaj olursanız yine bütün hayatınız etkilenir. Eğer doğum yapmaya karar verirseniz yine bütün hayatınız etkilenir. Her zaman çok büyük bir zararı olur, ama bu zararın boyutları nedir? Bu sizinle ve çocukla ilgili bir mesele. Bu bebeği doğurup onunla başa çıkamamak büyük hata olurdu. İhtiyacı olan sevgiyi, bağı verememek de ikinci bir hata olurdu. Bazen çok yalnız hissediyorum, bazen gerçekten çok zor oluyor ama bana asıl zarar veren tecavüz oldu, bundan çıkan en olumlu şey de oğlumdu, benim için en önemlisi bu. Ama bu üç seçenekten hangisini seçerseniz seçin, hepsi bir ölçüde yalnızlık getiriyor, ben en azından bu durumdan şahane bir şey elde ettim. Benim için doğru bir karardı, herkes için olmayabilir.